1. Tödlicher Unfall im Sarntal: Was in der Nacht tatsächlich geschah

Kerzen an der Unfallstelle erinnern an den Tod des jungen Sarners. Wie sich erst jetzt herausstellt, starb er unter tragischen Umständen. - Foto: © ANDREAS KEMENATER

2. Streit um Sommerkindergarten spitzt sich zu: „Unsägliche Äußerungen“

„Der Kindergarten ist keine 365-Tage-Betreuungseinrichtung.“ - Foto: © Shutterstock / shutterstock

3. Auf den Spuren von Brad Pitt: Erinnerungsfoto am Misurina-See

Der Künstler und Schriftsteller Mauro Corona postete dieses Erinnerungsbild mit Brad Pitt. - Foto: © Mauro Corona Facebook - Foto: © Mauro Corona Facebook

4. „Frecce“ sollen nun doch über Bozen fliegen

Laut Medienberichten kommt die Kunstflugstaffel doch nach Bozen. - Foto: © Felice Calabrò

5. Starke Regenfälle lassen Passer ansteigen

In der Nacht auf Sonntag verliert der 22-jährige Florian Nussbaumer im Sarntal – auf der Straße in Richtung Durnholz – sein Leben. Er sei mit seinem Motorrad gestürzt, wird wenig später offiziell mitgeteilt. Erst Stunden später kommt die Wahrheit ans Tageslicht: In der Unfallnacht geschah etwas ganz anderes. Der Streit um den Sommerkindergarten spitzt sich zu: Waren es zuerst die 2 Landesräte Philipp Achammer und Waltraud Deeg, die sich in dieser Sache nicht grün sind, schalten sich nun auch die Gewerkschaften ein. Vor allem mit Landesrätin Deegs Vorstoß scheinen sie nicht einverstanden. Wie STOL exklusiv berichtet hat, weilt der US-amerikanische Weltstar Brad Pitt seit Anfang der Woche im Urlaub in Südtirol. Am Donnerstag machte der 2-malige Oscarpreisträger einen Abstecher zum Misurina-See und stand für ein Erinnerungsfoto mit Fans bereit. Nach dem schrecklichen Unfall nahe dem Flughafen Caselle in Turin, bei dem ein 5-jähriges Mädchen ums Leben kam, hat die Kunstflugstaffel „Frecce Tricolori“ ihren ursprünglich für Montag, 25. September, geplanten Flug über Bozen abgesagt. Laut Medienberichten soll der Überflug über die Landeshauptstadt nun aber doch wieder stattfinden: allerdings ohne Luftakrobatik. Im Burggrafenamt ist es am Freitag zu teils starken Regenfällen gekommen. Der Wasserstand der Passer ist in der Folge stark angestiegen.