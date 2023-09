1. Die Brass Band Wipptal spielt in der Allianz Arena auf

Vor dem Torfestival des FC Bayern hatten am Samstag Südtiroler für ein musikalisches Festival gesorgt.Brad Pitt hat seinen Kurzurlaub in Südtirol beendet. Am gestrigen Samstag verließ er das Land. Laut einem Bericht der Sonntagszeitung „Zett“ war der Superstar für einen Motorrad-Trip hier. Es ist wohl eine der härtesten Aufgaben, die man übernehmen kann: Marlene Kranebitter (54) ist Landesleiterin der Notfallseelsorge in Südtirol und überbringt Todesnachrichten. Was sie erlebt und wieso sie ernst bleibt, obwohl sie gerne weinen würde, lesen Sie im STOL-Sonntags-Gespräch. Ein tragischer Bergunfall hat sich am Samstagnachmittag oberhalb von Dorf Tirol ereignet: Ein 74-jähriger Mann war in der Nähe der Taufenscharte (zwischen Mutspitz und Rötl) von einem Stein getroffen und schwer verletzt worden. Er starb kurze Zeit später an der Folge der Verletzungen. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Japan zurückgeschlagen und Red Bull den zweiten Konstrukteurs-WM-Titel hintereinander beschert.