1. Knochen wie aus Glas: „Wenn sich keiner weh getan hat, war's ein guter Tag“

2. In Milland: „Sie schlugen zu acht auf mich ein“

3. Olympia: Eiskanal in Innsbruck für 2026 doch wieder eine Option

4. Immer mehr Südtiroler kündigen ihre Arbeit

5. „Dieses Urteil über Luis Durnwalder ist eine Schande“

Emanuel Plaickner leidet seit seiner Geburt an der Glasknochen-Krankheit. Dieses Schicksal teilt auch seine Tochter. Die Geschichte eines zwar beschwerlichen, aber doch von Optimismus geprägten Alltags. Der Streetworker Jirko Pribyl ist in Südtirol bekannt: Er setzt sich für schwererziehbare Jugendliche ein, hilft drogenabhängigen, vom Rauschgift loszukommen, unterstützt straffällig gewordene. Gestern wurde er selbst zum Opfer, wie er sagt. 8 Unbekannte gingen in Milland mit Fäusten und Fußtritten auf ihn los. Einen Schneidezahn hat er verloren, Prellungen an Rippen und Armen erlitten. Der Eiskanal in Innsbruck-Igls bleibt weiter eine Option für die Austragung der Rodel-, Bob- und Skeletonbewerbe der Olympischen Spiele in Mailand-Cortina 2026. Die italienische Abgeordnetenkammer hat die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni verpflichtet, alternative Lösungen zum Bau der Bobbahn in Cortina zu prüfen. „Es ist wichtig an eine Alternative zum kostspieligen Projekt einer neuen Bobbahn in Cortina zu denken“, sagt die Trentiner Abgeordnete von Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi.Die Südtiroler scheinen nicht mehr so loyal ihrem Arbeitsplatz gegenüber zu sein wie noch vor wenigen Jahren: Unbefristete Arbeitsverträge werden aufgelöst – und das keineswegs nur wegen eines Pensionseintritts. In allen Altersgruppen unter 50 Jahren wurden in den vergangenen 2 Jahren so viele unbefristete Arbeitsverträge aufgelöst wie seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. „Für mich waren die Urteile gegen Luis Durnwalder völlig unverständlich und das letzte Urteil, wonach Luis Durnwalder einen hohen Geldbetrag wegen Schädigung des Ansehens Südtirols zu leisten hat, eine Schande, das eher geeignet ist, das Ansehen der italienischen Justiz in Zweifel zu ziehen“, schreibt der Nordtiroler Landeshauptmann a.D. Univ.-Prof. Herwig van Staa im folgenden Gastkommentar.