1. Schlägerei am Obstplatz: 4 Verletzte – Auch Kellnerin verletzt

Die Staatspolizei hat in Bozen 8 Personen identifiziert, die an einer Schlägerei am Obstplatz beteiligt gewesen sein sollen (Archivbild). - Foto: © privat

2. „Schüler nicht in Watte packen“: Achammer-Vorschlag sorgt für Diskussionen

Aktuell reichen die Schulnoten in Italien von 0 bis 10. Ändert sich das bald? - Foto: © Shutterstock / shutterstock

3. Südtirol: Viele Alko-Lenker unterwegs

Alkohol am Steuer hat in Südtirol deutlich zugenommen. - Foto: © Shutterstock

4. Löhne an die Lebenshaltungskosten anpassen: Was sagen Sie dazu?

Der Vorschlag, die Gehälter des Lehrpersonals je nach Lebensunterhaltungskosten in der entsprechenden Region anzupassen, spaltet die Regierung Meloni.

5. Schwerer Arbeitsunfall – 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 70-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Wüste Szenen spielten sich am Wochenende im Herzen der Landeshauptstadt ab: Am Bozner Obstplatz soll es zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der 4 Personen verletzt wurden. 8 Jugendliche, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen, wurden identifiziert. Hier sehen Sie ein Handyvideo. Der Vorschlag von Bildungslandesrat Philipp Achammer, Noten unter 4 in der Schule abzuschaffen, sorgt in Italien weiter für Diskussionen. „Wir müssen aufpassen, dass unsere Schüler nicht in Watte gepackt werden“, sagt der italienische Unterrichtsminister Giuseppe Valditara. Die Anzahl der Personen, gegen die die Bozner Staatsanwaltschaft zwischen 1. Juli 2021 und 30. Juni 2020 wegen Trunkenheit am Steuer ermittelte, ist um 48,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Der Vorschlag von Bildungsminister Giuseppe Valditara, die Gehälter des Lehrpersonals je nach Lebensunterhaltungskosten in der entsprechenden Region anzupassen, spaltet die Regierung Meloni. Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagvormittag in Schrambach in der Gemeinde Feldthurns gekommen. Ersten Informationen zufolge stürzte ein 70-jähriger Einheimischer rund 2 Meter vom Gerüst und hat sich dabei schwerste Kopfverletzungen zugezogen.