Foto: © ANSA / MARK R. CRISTINO

Platz 4 in der Weltrangliste, so hoch oben war Jannik Sinner in seiner Karriere noch nie. Am Mittwoch hat er eindrucksvoll gezeigt, dass die Tenniswelt gerade die beste Version des Südtirolers zu sehen bekommt. Er gewann das ATP-500-Turnier in Peking auf beeindruckende Art und Weise. Nur noch auf 35 Prozent der Stimmen kommt die SVP bei der aktuellsten Wähler-Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut INSA-CONSULERE. Damit hat sie im Vergleich zur Umfrage im Juni/Juli weitere 2 Prozentpunkte eingebüßt. Im Vergleich zum Ergebnis der Landtagswahlen von 2018 entspricht dies einem Minus von 7 Prozentpunkten. Anders als noch im Sommer konnten diesmal alle tatsächlich antretenden Parteien bei der „Sonntagsfrage“ abgefragt werden. Hier lesen Sie mehr. Bei einem Busunglück in Mestre bei Venedig hat es Dienstagabend 21 Tote und mindestens 20 Verletzte gegeben, wie Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte. 5 Personen schweben in Lebensgefahr. Ein Shuttle-Bus kam von einer Hochstraße ab und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein. In der Landwirtschaft passieren südtirolweit mehr Arbeitsunfälle als im gesamtstaatlichen Vergleich, besonders tödliche Unfälle. Dies zeigen die jüngsten Daten des Arbeitsunfallinstitutes INAIL. Was es bräuchte, um das Unfallrisiko zu minimieren, sagt Sieghart Flader, Direktor des Arbeitsinspektorates. Haschisch und Kokain im Wert von 120.000 Euro haben Bozner Finanzbeamte in der Nacht bei der Autobahnausfahrt Neumarkt sichergestellt: Ein bisher unbescholtener marokkanischer Staatsbürger hatte die Drogen in seinem Transporter versteckt. Für ihn klickten die Handschellen.