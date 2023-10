1. Tödlicher Unfall in Leifers: Im steilen Gelände von Traktor erdrückt

2. „Landeshauptmann ist nur ein Handlanger von Rom“

3. Klein Hanna im Auto auf der MeBo geboren – Papi als Geburtshelfer

4. Landtagswahl: „Sicher“ sind der SVP nur 28 Prozent

5. Das traurige Ende einer Suchaktion: Wanderer stirbt im Langental

Diese Nachricht erschüttert viele in Leifers: Am Gobhof ist gestern Abend der 22-jährige Dan Zelger bei der Arbeit in einer Apfelwiese mit seinem Traktor tödlich verunglückt. STOL nimmt die Landtagswahlen vom 22. Oktober zum Anlass, um den verschiedenen Parteien und Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Die Spitzenkandidaten müssen sich den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg stellen und schildern ihre Pläne, Vorhaben und Visionen für die Zukunft dieses Landes. Den Anfang macht Jürgen Wirth Anderlan von der Liste JWA:So schnell hätte der Vater der kleinen Hanna gar nie fahren können, um seine Frau noch rechtzeitig in die Geburtshilfe des Meraner Krankenhauses zu bringen, auf dass das kleine Mädchen dort das Licht der Welt erblickt. Ein mauer Wahlkampf, der erst jetzt so richtig in Fahrt kommt: Entsprechend haben Südtirols Parteien ihr Wähler-Potenzial im Becken der Konkurrenz seit Sommer kaum angezapft. „Drin“ ist aber laut dem Meinungsforschungsinstitut INSA-CONSULERE noch einiges. Für die Südtiroler Retter ist es das traurige Ende einer Suchaktion; für die betroffene Familie eine Tragödie: Die bundesdeutschen Urlauber – Vater, Mutter und Tochter – hatten am Mittwoch eine Wanderung zur Puezhütte unternommen. Auf dem Rückweg ins Langental trennten sich ihre Wege.