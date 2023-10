1. „Die gesamte Sanitätsspitze ist auszutauschen“

2. Montal: Traktor auf Abwegen durchbricht Hauswand – Bad komplett zerstört

Der Traktor steht im Badezimmer – man muss von Glück sprechen, dass niemand verletzt worden ist. - Foto: © FF St. Lorenzen/FF Montal

3. Am Bahnhof in Brixen: 30 Jugendliche prügeln sich

„Wir haben Angst, oft haben diese jungen Leute Messer bei sich“, zitiert der „Alto Adige“ die Nachbarn. - Foto: © Shutterstock

4. Der Schock ist groß: Trauer um Dan Zelger

Ein Großaufgebot an Rettungskräften – unter anderm die Freiwillige Feuerwehr Leifers – stand am Mittwochabend am Breitenberg im Einsatz. Für Dan Zelger kam aber jede Hilfe zu spät

5. Sag mal Cheese: Die lustigsten Tierfotos des Jahres

Känguru-Rock

Der große Tag rückt immer näher: Am 22. Oktober sind wir Südtiroler dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Wahlen dürften heuer äußerst spannend werden, da so viele Parteien und Listen zur Wahl stehen wie selten zuvor. Die Nervosität bei den Kandidaten, auch bei den etablierten, ist spürbar und bemerkbar. STOL nimmt dies zum Anlass, um den verschiedenen Parteien und Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Im Video stellt sich Maria Elisabeth Rieder, Spitzenkandidatin vom Team K, den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.Was für ein Schreck! Während 2 ältere Brüder in Montal beim Mais-Schneiden waren, rollte ihr Traktor plötzlich vom abschüssigen Feld – und krachte durch die Mauer des nahegelegenen Hauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wieder eine Meldung eines Gewaltexzesses in Südtirol, diesmal aus Brixen: Am Mittwochabend hat es eine lautstarke Auseinandersetzung unter etwa 30 Jugendlichen am dortigen Bahnhof gegeben, berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“. Offenbar gehörten sie zu 2 verschiedenen Gruppen. Einen Tag nach dem tödlichen Arbeitsunfall am Mittwochabend, bei dem der 22-jährige Dan Zelger sein Leben verlor, ist der Schock in der Gemeinde Leifers riesengroß. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Vizebürgermeister Giovanni Seppi. „Mir fehlen die Worte“. Ein Känguru mit Luftgitarre, miesepetrige Eulen und verwirrte Pinguine: Beim „Comedy Wildlife Photography Award“ reichen Fotografen die lustigsten Situationen aus der Tierwelt ein, die ihnen vor die Linse gekommen sind. STOL zeigt Ihnen eine Auswahl der heurigen Finalisten. Wem würden Sie die Trophäe geben?