1. Israel im Krieg: Schon mindestens 100 Tote

Foto: © APA/afp / AHMAD GHARABLI

2. „Wir möchten nicht Lampedusa sein“

3. Mendel: Motorradfahrer prallen gegen Audi – 2 Schwerverletzte

Foto: © FF St. Nikolaus

4. Leser reden mit: Leistbares Wohnen wichtiger denn je

5. Kommentar: „Ohne Kopf kann nichts Hand und Fuß haben“

Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert: Überraschend greift die radikal-islamische Hamas Israel massiv mit Raketen an. Palästinensische Terroristen dringen auf israelisches Gebiet vor – es ist von Entführungen und Geiselnahmen die Rede. Mindestens 100 Israelis sterben.Die Nervosität bei den Kandidaten, auch bei den etablierten, ist spürbar. STOL nimmt dies zum Anlass, um den verschiedenen Parteien und Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Im Video stellt sich Christian Poliseno von den Fratelli d’Italia den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg:Am Samstagvormittag ist es zu einem schweren Unfall auf der Mendelpass-Straße gekommen. 2 italienische Motorradfahrer haben sich dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten. Hier lesen Sie mehr. Am Donnerstagabend fand im „Haus Unterland“ in Neumarkt der zweite von 6 Diskussionsabenden des Tagblattes „Dolomiten“ und des Onlineportals „STOL“ zu den diesjährigen Landtagswahlen statt. Nach der Veranstaltung hat sich ein Kamerateam von STOL unter den Besuchern umgehört.„Südtirol steht am 22. Oktober an einer Art Wendepunkt. Es besteht die realistische Gefahr, dass unser Land nach diesem wichtigen Tag noch mehr in Schieflage gerät. Oder auch nicht.“ Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteur Michael Fink.