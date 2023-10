1. „Die Menschen trauen sich kaum aus dem Haus“

Am 22. Oktober sind Landtagswahlen. Im Video stellt sich Sabine Gruber, Spitzenkandidatin von Centro Destra, den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.Südtirols Tennis-Ass Jannik Sinner hatte am Sonntag beim Shanghai-Masters eine harte Nuss zu knacken. Der Argentinier Sebastián Báez nahm Sinner einen Satz ab – am Ende jubelte dennoch die Nummer 4 der Welt. Die Menschen in Südtirol können in der neuen Woche mit überwiegend freundlichen Wetterbedingungen rechnen. Der Landeswetterdienst prognostiziert in den nächsten Tagen Temperaturen bis zu 25 Grad. Schleierwolken können die Sonne dabei zeitweise verdecken. Regen ist vorerst nicht in Sicht. Am zweiten Tag des Großangriffs auf Israel sind im Norden des Landes militärische Einrichtungen vom Libanon aus beschossen worden. Die libanesische Hisbollah-Miliz bekannte sich zu den Angriffen. Auf beiden Seiten kamen bislang Hunderte von Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Ein 69-jähriger Wanderer aus Deutschland ist am gestrigen Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Wanderweg zwischen Meransen und Vals rund 30 Meter über sehr steiles Gelände gestürzt. Ein kleiner Baum fing ihn auf und verhinderte Schlimmeres.