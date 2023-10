1. Jakob Nussbaumer (19) stirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der Straße in das Sarntal gekommen. Der 19-jährige Jakob Nussbaumer verletzte sich dabei lebensgefährlich. In der Ersten Hilfe des Krankenhauses erlag er seinen Verletzungen. Das Verkehrsproblem am Brenner wird nicht mit Ingenieuren gelöst, sondern mit den Rechtsanwälten: Dies betonte Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini am Montagvormittag in der Messe Bozen. Dort stellte der Minister im Rahmen seiner Italien-Tour, die unter dem Motto „L’Italia del sí“ steht, große Verkehrs- und Infrastrukturprojekte vor, die in Italien und in Südtirol umgesetzt werden.Die Fäuste fliegen, Mädchen stürzen sich mit zum Tritt ausgestreckten Beinen mitten ins Getümmel, Messer, Taser und sogar Räder werden gegen Kontrahenten eingesetzt, ganze Fußballmannschaften werden zum Opfer: Auf Südtirols Plätzen hat sich etwas zum Schlechteren verändert. Hat die Politik die richtigen Konzepte dagegen? Am 22. Oktober sind Landtagswahlen. Im Video stellt sich Thomas Widmann, Gründer und Spitzenkandidat von Für Südtirol mit Widmann, den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle in den von der Hamas angegriffenen Orten zurückerlangt. Allerdings könnten sich noch „Terroristen“ in der Region aufhalten. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant ordnete die totale Blockade des Gazastreifens an. Demnach soll der Küstenstreifen „keinen Strom, keine Nahrungsmittel, keinen Treibstoff“ mehr erhalten.