Die Mobiltelefone von rund 130.000 Südtirolern sollten heute eine Benachrichtigung erhalten haben – damit wurden die Nutzer der App Gem2Go darüber informiert, dass der erste Test des neuen gesamtstaatlichen Alarmierungssystems IT-alert durchgeführt wird. Hat es bei Ihnen funktioniert? Ende September ging ein Raunen durch die Welt des Alpinismus: Durch eine Neuberechnung galt Reinhold Messner (79) nicht mehr als erster Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Der offizielle Weltrekord wurde ihm aberkannt. Nun lenkt der Bergchronist Eberhard Jurgalski und sein Team ein: Messner werde demnach „für alle Zeiten als erster Alpinist auf allen 14 Achttausendern geführt.“ Große Trauer herrscht in Brixen und weit darüber hinaus nach dem tragischen Tod von Bastian Profanter. Der 38-Jährige ist bei einem Surfurlaub in Brasilien ums Leben gekommen. Er ist bekannt dafür, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt: Michl Seeber. Der erfolgreiche Sterzinger Unternehmer sagt im STOL-Podcast, dass er an der aktuellen SVP verzweifelt. „Die Politiker haben keinen Mut mehr zu entscheiden.“ Zudem befürchtet er, dass das Sterzinger Krankenhaus schließen muss, wenn man nichts tut. Am 22. Oktober sind Landtagswahlen. Im Video stellt sich Brigitte Foppa, Spitzenkandidatin der Grünen, den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.