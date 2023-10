1. Schicksal Brustkrebs: „Auf die Wut folgte die Sorge um die Liebsten“

2. Gruppenvergewaltigung in Turin: „Sie waren meine Freunde“

3. Leser reden mit: Wohnen und Sanität auch in Bozen prioritär

4. Jetzt kommt der Herbst

5. Mann tötet seine Ex-Frau: Minderjährige Tochter wählt Notruf

„Einmal mehr aufstehen als hinfallen“: Dieses Zitat von Winston Churchill trifft das Lebensmotto von Petra M. perfekt, wie sie selbst sagt. Vor rund einem Jahr erhielt sie die Diagnose Brustkrebs – und erzählt, wie sie damit umgegangen ist. Vor wenigen Tagen ist in Turin eine 20-Jährige Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Mehrere junge Männer sollen die junge Frau unter Drogen gesetzt und dann missbraucht haben. „Sie haben es alle getan und ich habe es auch getan. Dann habe ich sie auf der Straße zurückgelassen“, sagte einer der mutmaßlichen Täter. Der Vorfall sorgt italienweit für Entsetzen. Am Donnerstagabend fand im Bozner Waltherhaus der vierte von 6 Diskussionsabenden des Tagblattes „Dolomiten“ und des Onlineportals „STOL“ zu den diesjährigen Landtagswahlen statt. Nach der Veranstaltung hat sich ein Kamerateam von STOL unter das Publikum gemischt und Stimmen eingefangen.Eine ungewöhnlich warme Wetterphase geht am Wochenende nun zu Ende. Eine Kaltfront bringt am Samstagabend einige Regenschauer und am Sonntag kühlen Nordwind nach Südtirol. „Nächste Woche wird es spürbar kühler“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Ein Mann kam in der Nacht auf Samstag in das Haus seiner Frau, die sich vor Monaten von ihm getrennt hatte, und stach nach einem Streit 15 Mal auf sie ein. Die minderjährige Tochter befand sich zur Tatzeit im Haus und musste ersten Angaben zufolge den Notruf absetzen. Der Mann war bereits im September vor Gericht gewesen – unter anderem wegen Misshandlung in der Familie.