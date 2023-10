1. „Landeshauptmann und Landesräte sitzen lieber in der Bar als zu arbeiten“

2. Bischof Ivo geht wählen: „Ist eine Christenpflicht“

Foto: © fm

3. Protest-Almabtrieb in Terenten: Gerissenes Kalb vorgeführt – „Danke Wolf“

4. 15 Verletzte bei neuerlichem Busunglück in Venedig

Der Bus prallte gegen ein Wohnhaus. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

5. Wohnungsbrand: 2 Personen in letzter Sekunde von Nachbarn gerettet

Die Berufsfeuerwehr Bozen konnte den Brand unter Kontrolle bringen. - Foto: © BFW

Der große Tag rückt immer näher: Am Sonntag, 22. Oktober, sind wir Südtiroler dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Wahlen dürften heuer äußerst spannend werden, da so viele Parteien und Listen zur Wahl stehen wie selten zuvor. Die Nervosität bei den Kandidaten, auch bei den etablierten, ist spürbar und bemerkbar. STOL nimmt dies zum Anlass, um den verschiedenen Parteien und Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Im Video stellt sich Sven Knoll, Spitzenkandidat der Süd-Tiroler Freiheit, den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.In einer Woche sind Landtagswahlen. Bischof Ivo Muser hat seinen Wohnsitz in Bozen und ist aufgerufen, dort seine Stimme abzugeben. Doch wie steht er als Oberhaupt der katholischen Kirche in Südtirol zu Wahlen, generell zur Politik? Was sagt er über die zunehmend rauen Töne im Wahlkampf, über die in mehreren Ländern bestehende Tendenz zum Rechtsruck und über das heiße Eisen Migration? Hier lesen Sie mehr. Der Almabtrieb in Terenten am gestrigen Samstag glich eher einem Trauerumzug als einem Festumzug: Die Kühe trugen keinen traditionellen Kranzschmuck, sondern stattdessen Trauerflor. Angeführt wurde der Zug von einem Traktor, der ein gerissenes Kalb und ein Plakat mit dem Schriftzug „Danke Wolf“ durch das Dorf transportierte. In Venedig ist es neuerlich zu einem Unfall mit einem Bus gekommen: 15 Menschen wurden dabei verletzt. Das Fahrzeug gehört demselben Unternehmen, wie auch jener Bus, der Anfang Oktober in ein schweres Unglück in Mestre verwickelt gewesen ist: 21 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Hier lesen Sie mehr. In Bozen ist es am späten Samstagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. 2 Personen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung im Bozner Spital behandelt werden.