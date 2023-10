1. Suchaktion im Ahrntal: Bergsteiger seit dem Wochenende vermisst

Foto: © BRD Ahrntal

2. LIVE aus Schlanders: Unsere Leser reden mit

Foto: © DLife

3. Große Geste: Kardinal bietet sich als Geisel an – damit Kinder aus Hamas-Haft freikommen

Foto: © ANSA / GIUSEPPE LAMI / Z66

4. Fachkräftemangel: „So holen wir die Jungen nicht zurück“

Foto: © fm

5. „Südtirol als kleine Schweiz soll das Ziel sein“

„Die Suchaktion nach dem vermissten Bergsteiger im Ahrntal ist bis jetzt leider ohne Erfolg geblieben“, heißt es am Montagabend aus dem Ahrntal.Im Laufe des Tages haben mehrere Mannschaften der Bergrettungen Ahrntal und Sand in Taufers, der Finanzwache und die Hundeführer Pustertal die Gipfel und Wanderwege im hochalpinen Bereich des Gebietes abgesucht, in dem der Mann sich befinden könnte. Mehr dazu finden Sie hier. Eine spannende Runde hat am Montag im Kulturhaus Karl Schönherr diskutiert: Landtagskandidaten verschiedener Parteien nahmen auf dem Podium Platz und diskutierten, moderiert von „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner, miteinander und mit den Menschen im Publikum. Den Liveticker können Sie hier nachlesen. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, der Franziskaner Kardinal Pierbattista Pizzaballa, hat sich bereit erklärt, den Platz der von der Hamas entführten Geiseln einzunehmen. Auf die Frage einer Journalistin bei einer Online-Pressekonferenz antwortete er: „Wenn auf diesem Weg Kinder freikommen, wäre ich dabei.“ Hier lesen Sie mehr. Der Fachkräftemangel ist derzeit in aller Munde, landauf, landab werden alle möglichen Berufsgruppen händeringend gesucht. Doch ASGB-Chef Tony Tschenett platzt angesichts des Gejammers der Kragen. Am 22. Oktober sind Landtagswahlen. Im Video stellt sich Andreas Leiter Reber von den Freiheitlichen den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.