1. Immer mehr Haushalte müssen sparen

Deutlich mehr Familien gaben 2022 an, bei Lebensmitteln zu sparen. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

2. Katharina Stieger (19) beim Staatspräsidenten: „Einmalig“

Die Meranerin Katharina Stieger (19) wurde gestern von Staatspräsident Sergio Mattarella für ihre glänzende schulische Laufbahn ausgezeichnet. Im Bild (von links): Minister Adolfo Urso, der Unternehmer Mario Biasutti, Staatspräsident Mattarella und Maurizio Sella (Cavalieri del Lavoro).<?ZS?><?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0"?><?TrVer?><?Uni Kapitaelchen="100ru"?><?_Uni?><?FW "2pt"?><?_Uni?><?ZA?>

3. Seilbahnen: SAD setzt sich gegen das Land durch

Foto: © STA/Seehauser

4. Der Rocker als Erfolgsautor: Platz 1 der Bestsellerliste für „Frei.Wild“-Frontmann

Philipp Burger

5. Kommentar: Früher „ban Luis“, jetzt „mit Luis“

Luis Durnwalder - Foto: © DLife

In Italien wird immer mehr gespart und das auch bei den notwendigsten Bedürfnissen wie Lebensmittel. Dies belegt ein Bericht des staatlichen Statistikamtes Istat. Die Meranerin Katharina Stieger ist seit gestern italienweit eine der 25 „Alfieri del Lavoro“. Aus den Händen von Staatspräsident Sergio Mattarella erhielt sie die Urkunde. „Sobald ich namentlich aufgerufen wurde, war ich schon aufgeregt“, sagt die junge Frau.Das Land Südtirol darf Seilbahndienste nicht Inhouse ohne Ausschreibung an eine Gesellschaft vergeben, die gänzlich von den Südtiroler Transportstrukturen (STA) kontrolliert wird – wie seit 2021 der Fall ist. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) beschlossen. Damit hat sich die SAD durchgesetzt. Erfolg für „Frei.Wild“-Frontmann Philipp Burger: Seine Autobiografie „Freiheit mit Narben“ schafft es – direkt nach der Veröffentlichung – aus dem Stand auf Platz 1 der „Spiegel“-Bestsellerliste. „War man früher ,ban Luis', so werben Landtagskandidaten 10 Jahre später ,mit dem Luis'. Warum das so ist, hat viele Gründe.“ Ein Kommentar von „Dolomiten“-Sonderberichterstatterin Barbara Varesco.