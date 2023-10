1. Giorgia Meloni im STOL-Interview: „Südtirol hat eine besondere Autonomie“

Zum Abschluss des Wahlkampfes der Fratelli d'Italia hätte heute Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Südtirol kommen sollen. Aufgrund der derzeitigen Lage in Nahost musste sie den Besuch kurzfristig absagen. Dennoch gewährte Meloni den „Dolomiten“ und STOL vorab ein Interview – und nimmt darin klar Stellung zur Südtirol-Autonomie und ihrem Umgang mit Landeshauptmann Arno Kompatscher. Und auch zu den Problemen Transit, Wolf und Bär äußert sie klar ihre Meinung. Hier lesen Sie das ganze Interview. Heftige Winde und Unwetter haben im Passeiertal zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Abgebrochene Äste und umgefallene Bäume mussten dabei von den Wehrleuten entfernt werden. Hier geht es zum Artikel. Auf der Nordspur der Brennerautobahn bei Brixen ist es am Freitagmittag innerhalb von nur wenigen Hundert Metern zu gleich 2 Verkehrsunfällen gekommen. Insgesamt 12 Personen wurden dabei verletz – eine davon schwer. Lorena Leoni hat es geschafft, 38 Kilo abzunehmen: Die 50-jährige Labortechnikerin erzählt, wie ihr das gelungen ist. „Es schien ein aussichtsloser und nie endender Kampf, wie in einem Film gegen das Böse – doch manchmal schreibt das Drehbuch des Lebens die besten Geschichten.“ Hier lesen Sie mehr. Die Südtiroler Finanzpolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft am Rechnungshof einen Betrug zum Nachteil des Landes Südtirol in Höhe von 420.000 Euro aufgedeckt: 6 Personen werden verdächtigt, Landesbeiträge mittels ihres Genossenschaftsverbands unrechtmäßig bezogen zu haben – 2 hohe Landesfunktionäre sollen ihnen dabei geholfen haben.