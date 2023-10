1. Streit im Stadtbus: 70-Jähriger getreten und geschlagen

Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den Mann. - Foto: © RAI/Alto Adige

2. Raus aus „Hotel Mama“: Italienerin verklagt Söhne

2 erwachsene Söhne in Italien haben es sich im „Hotel Mama“ zu gemütlich gemacht. - Foto: © Shutterstock

3. So viele ausländische Staatsbürger leben in Südtirol

Die meisten ausländischen Einwohner kommen aus Europa, gefolgt von Asien, Afrika und Amerika. - Foto: © Shutterstock

4. Airbnb: Ein Boom – besonders in einem Bezirk

Rund 1,8 Millionen Übernachtungen im Jahr gehen in Südtirol auf das Konto von Airbnb. - Foto: © Shutterstock

5. Landesregierung: „Kompetenz zählt, nicht Bezirke oder Lobbys“

Welche Abgeordneten bisheriger deutscher Oppositionsparteien sollten auf der Regierungsbank Platz nehmen? Diese Frage muss die SVP gemeinsam mit Partnern beantworten. - Foto: © DLife/Multari

„Kriminelle Übergriffe sind eine Geißel für die Gesellschaft, an allen öffentlichen Orten, also auch in Bussen“, sagt Sasa-Präsidentin Astrid Kofler. Jüngster Fall: Am Mittwoch hat ein Unbekannter einen 70-Jährigen in einem Bozner Stadtbus attackiert. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weil sie es satt hatte, dass ihre beiden erwachsenen Söhne im Alter von 42 und 40 Jahren noch bei ihr im Hause wohnen, hat eine italienische Mutter die beiden verklagt. Der Fall landete in Pavia vor Gericht. Die Richter beschlossen, dass die beiden Männer bis zum 18. Dezember die Wohnung ihrer 75-jährigen Mutter verlassen müssen, berichtete die lokale Tageszeitung „La Provincia pavese“. Bis Ende 2022 wurden 51.723 ausländische Staatsbürger mit Wohnsitz in Südtirol gezählt, das sind 130 (0,3 Prozent) mehr als 2021. 62 Prozent der ausländischen Einwohner sind aus Europa. Auf der Ebene der einzelnen Nationalitäten sind Albaner am zahlreichsten vertreten, gefolgt von Deutschen und Pakistanern. Über die Online-Plattform Airbnb sich eine Urlaubsbleibe zu suchen, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. In der Folge hat auch die Zahl der angebotenen Unterkünfte weltweit stark zugenommen. In Südtirol hat sie sich sogar mehr als verdoppelt, wie eine Erhebung der Landesstatistikamtes Astat zeigt. Die Landtagswahlen haben es gezeigt: Die Unterstützung eines Wirtschaftsverbandes ist kein Garant für den Sprung in den Landtag. Vor allem der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh), aber auch der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) hatte mit seinen offiziell unterstützten Landtagskandidaten kein Glück. Für den Unternehmerverband Südtirol (UVS) ist daher klar, dass es wichtiger ist, sich parteiübergreifend für gute Rahmenbedingungen einzusetzen. Ebenso wichtig: dass bald eine kompetente Landesregierung steht.