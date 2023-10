1. Analyse: Die „Seitensprünge“ der Wähler

Wählerstromanalyse: Welche Parteien haben wo abgesahnt? - Foto: © mf

2. Rücktritt: Obfrau Zoderer kehrt den Freiheitlichen den Rücken

Sabine Zoderer ist nicht mehr Obfrau der Freiheitlichen. Auch ihre Parteimitgliedschaft hat sie gekündigt. - Foto: © Freiheitliche

3. Seis: Frau bei Frontalzusammenstoß schwer verletz

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag auf der Landesstraße zwischen Seis und Völs gekommen: Eine Frau wurde bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. - Foto: © FFW Seis am Schlern

4. Berufung | „Wir wollen keine Rache, wir wollen Gerechtigkeit“

Die Generalanwältin fordert die Bestätigung des Urteils aus erster Instanz, mit dem das Bozner Schwurgericht Benno Neumair im Herbst 2022 zu lebenslanger Haft – davon ein Jahr in Einzelhaft – verurteilt hat. Er war für schuldig befunden worden, am 4. Jänner 2021 seinen Vater Peter Neumair und seine Mutter Laura Perselli ermordet und im Anschluss ihre Leichen beseitigt zu haben. - Foto: © DLife_DF

5. Das sagt Ulli Mair zum Rücktritt der Freiheitlichen-Obfrau

Ulli Mair: „Wir haben Sabine Zoderer als Parteiobfrau kritisiert und das sollte nach einer Wahlniederlage doch noch erlaubt sein dürfen.“ - Foto: © DLife

Viele Parteien haben Stimmen verloren: Mit wem sind ihre Wähler bei den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag „fremdgegangen“? Auf diese Frage geben die Berechnungen von Andreas Kohlsche vom Institut für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung (IfwsmF) eine Antwort. Brisant: Ein Viertel der Stimmen, die die Südtiroler Volkspartei (SVP) gegenüber den Landtagswahlen 2018 verloren hat, ging an die Liste „Für Südtirol mit Widmann“. Wer sich noch Stimmen aus der SVP-Wählerschaft gefischt hat, lesen Sie hier. Bei den Landtagswahlen gelang es den Freiheitlichen zwar ihre beiden Mandate im Landtag zu halten, mit dem Ergebnis von 4,9 Prozent konnte allerdings niemand zufrieden sein. Obfrau Sabine Zoderer hat als Spitzenkandidatin den Einzug in den Landtag verpasst. Nun zieht sie Konsequenzen: In einem offenen Brief tritt sie von ihrem Amt als Obfrau zurück und kündigt auch ihre Parteimitgliedschaft. Dabei spart sie nicht mit Kritik an der Parteispitze. Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag auf der Landesstraße zwischen Seis und Völs gekommen: Eine Frau wurde bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Das Berufungsschwurgerichtsverfahren gegen Benno Neumair trat am heutigen Freitag in seine Endphase ein. Im September hatte das Gericht Anträge auf ein neues Gutachten und einen Opfer-Täter-Ausgleich abgewiesen. Heute hatte Generalanwältin Donatella Marchesini das Wort. STOL berichtete LIVE. Am Freitagvormittag kam es zu einem politischen Paukenschlag: Die Obfrau der Freiheitlichen, Sabine Zoderer, hat in einem offenen Brief ihren Rücktritt bekanntgegeben. Dabei sparte sie auch nicht mit Kritik an ihren Parteikollegen. Nun nimmt die langjährige Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen, Ulli Mair, dazu Stellung.