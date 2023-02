1. Widmann: „Wir wollen dem HGV keine Konkurrenz machen“

Widmann: „Der hds macht dem HGV keine Konkurrenz. Viele Mitglieder gehören beiden Verbänden an. Ich selbst war schon HGV- und hds-Mitglied.“ - Foto: © Shutterstock

2. Schlagabtausch: Reinhold und Diane Messner bei „Willkommen Österreich“

Reinhold und Diane Messner waren zu Gast in der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“. - Foto: © Screenshot ORF

3. Motorschlitten kommt von Piste ab – Fahrer erheblich verletzt

In der Nacht kamen 2 junge Kellner mit einem Motorschlitten von der Piste ab. - Foto: © FF Corvara

4. Landesfeuerwehrschule: Bereits 100.000 Wehrleute ausgebildet

Felix Ladurner war beim Grundlehrgang technischer Einsatz in dieser Woche der 100.000-ste Teilnehmer bei einem Feuerwehrlehrgang. - Foto: © lfv

5. Sorgenfalten wegen der tollen Leistung des FC Südtirol

Riesige Begeisterung bei den Heimspielen des FC Südtirol. Das Drusus-Stadion hat 5152 Sitzplätze. Sollte die Sensation gelingen und die Mannschaft in die Serie A aufsteigen, dann bräuchte es 12.000 Plätze.

Schon seit jeher werden die deutschsprachigen Gastbetriebe in Südtirol vom HGV vertreten und die italienischsprachigen vom hds. Nun umwirbt der hds auch deutsche Gastbetriebe. Stehen sie damit in Konkurrenz? Darüber haben wir mit dem neuen Sprecher der Gastronomie im hds, Robert „Bobo“ Widmann, gesprochen. Zudem auch über die Schwierigkeiten mit Arbeiteressen, eine angestrebte Lösung und die verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Sendung des ORF „Willkommen Österreich“ macht in Österreich und darüber hinaus immer wieder von sich reden. Am gestrigen Dienstag dürften wohl auch viele Südtiroler eingeschaltet haben: Zu Gast bei den beiden Satirikern Dirk Stermann und Christoph Grissemann war nämlich das Ehepaar Messner. In gewohnter Manier der Sendung mussten sich die beiden einigen zugespitzten Fragen stellen. Ein Motorschlitten ist in der Nacht auf Mittwoch am Campolongo-Pass von der Piste abgekommen. Der Fahrer verletzte sich mittelschwer, während der Mitfahrer sich kaum verletzte. Seit nunmehr 57 Jahren werden in der Landesfeuerwehrschule Südtirol Südtiroler Wehrleute für ihren Einsatz ausgebildet. Kürzlich schloss der 100.000-ste Teilnehmer seine Lehre ab. Im Bozner Rathaus macht man sich „Sorgen“, ob des guten Laufs, den der FC Südtirol derzeit hat. Man stellt sich die Frage, was passiert, sollte die Mannschaft in die Serie A aufsteigen.