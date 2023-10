1. Eine Stunde vor oder zurück? In der Nacht die Uhr umstellen

In der Nacht zu Sonntag, dem 29.Oktober, werden die Uhren auf die Winterzeit umgestellt . - Foto: © Shutterstock

2. Zommholten

Arnold Sorg: „Die SVP hat sich in den vergangenen Jahren vor allem um sich selbst gekümmert, während viele Bürger mit großen Problemen zu kämpfen hatten.“

3. Stilfser Joch: Suchaktion erfolglos abgebrochen

Unter anderem der Hubschrauber der Finanzwache stand im Einsatz. - Foto: © Finanzwache

4. „Benno hat es sich nicht ausgesucht, krank zu sein“

Benno Neumairs Verteidiger Flavio Moccia (von links) und Angelo Polo. - Foto: © DLife/Rosario Multari

5. FCS-Wahnsinn: Last-Minute-Sieg gegen Sampdoria

Beim FCS gab es kein Halten mehr. - Foto: © Leo Holzknecht / Luca Ognibene

Das gleiche Spiel wie jedes Jahr: Auf der Nacht zum morgigen Sonntag werden die Uhren wieder um eine Stunde auf die Winterzeit zurückgestellt, wodurch der Tag eine Stunde länger ist. „Sich auf den Trend hinauszureden, dass die Volksparteien europaweit an Zustimmung verlieren, damit macht man es sich zu einfach. Man braucht nicht weit schauen, dann merkt man, dass dieses Narrativ einfach nicht stimmt.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Auch am Samstag wurde im Stilfser-Joch-Gletschergebiet nach einem vermissten Skifahrer aus Mailand gesucht. Erneut ohne Erfolg. Das Berufungsschwurgerichtsverfahren gegen Benno Neumair ist in der Endphase. Im September hatte das Gericht Anträge auf ein neues Gutachten und einen Opfer-Täter-Ausgleich abgewiesen. Kein Blatt vor den Mund nahm sich gestern die Vertreterin der Anklage. Benno Neumair sei nicht psychisch krank – er sei eine „kalte und berechnende Person, die alle belügt und manipuliert“, sagte Generalanwältin Donatella Marchesini und forderte die Bestätigung des Urteils aus erster Instanz zu lebenslanger Haft. Heute war die Verteidigung am Zug. STOL berichtete LIVE. Der FC Südtirol bestritt am Samstag das mit Spannung erwartete Duell gegen Traditionsklub Sampdoria. Beide Fanlager sorgten im ausverkauften Drususstadion für eine Traumkulisse – und das, obwohl das Geschehen auf dem Platz zunächst nicht von den Sitzen riss. Eine unglaubliche Schlussphase bescherte dem Heimteam dann aber einen unverhofften Sieg.