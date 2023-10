1. Achammer: „Parteitag soll über Obmannschaft abstimmen“

Philipp Achammer

2. Berufungsgericht bestätigt lebenslange Haft für Benno Neumair

Benno Neuamair - Foto: © ANSA / G.News / RED

3. Regnerische Woche: Gleich 3 Mittelmeertiefs im Anmarsch

Der Start in den November wird regnerisch verlaufen. - Foto: © shutterstock

4. Italien: Steigen Steuern auf Ferienwohnungen?

Die Regierung will über höhere Steuern mehr Wohnungen auf den Mietmarkt bringen. - Foto: © shutterstock

5. Südtiroler Käsereien trumpfen bei World Cheese Awards 2023 auf

Das Team vom Aignerhof hat bei den diesjährigen World Cheese Awards in Trondheim gleich 3 Preise abgeräumt. - Foto: © privat

SVP-Obmann Philipp Achammer hat nach den Verlusten bei de Landtagswahl eine Aufarbeitung des Ergebnisses angekündigt. Zudem soll im Februar ein Sonderparteitag über die Parteispitze abstimmen. Das Berufungsgericht hat im Fall Benno Neumair das Urteil aus erster Instanz bestätigt: lebenslange Haft und ein Jahr Einzelhaft. Seit dem heutigen Montag gilt in Südtirol die Aufmerksamkeitsstufe Alfa wegen Hochwassergefahr: Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin erreichen uns im Laufe der Woche gleich 3 Mittelmeertiefs. Es wird also nass und kühler. Hier ein Ausblick auf die kommenden Tage. Auf Besitzer von Ferienwohnungen könnten höhere Steuern zukommen. Die Regierung Meloni will im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2026 die Pauschalsteuer „Cedolare secca“ für die Kurzzeit-Vermietung von Immobilien von 21 auf 26 Prozent erhöhen. Hier lesen Sie mehr. Gold für „Stinker“ und „Aigner Natur“, sowie Bronze für den „Anno 1553“ von der Bio-Hofkäserei Aignerhof in St. Martin in Passeier gab es bei den World Cheese Awards, die am Freitag im norwegischen Trondheim stattfanden. Auch die Käsemanufaktur Eggemoa von Michael Steiner in Mühlwald sicherte sich in Trondheim 2 Mal Silber und 2 Mal Bronze. Ein Mal Gold sicherte sich zudem die Penaud Alm im Schnalstal, Bronze gab es für die Ausser Schwemmalm in Ulten. Hier geht es zum Artikel.