1. Der Regen und die Folgen

Überflutete Wiesen und Keller – dieses Bild gab es heute vielerorts in Südtirol.

2. Trauer um Schauspieler Elmar Wepper

Elmar Wepper - Foto: © APA/dpa / Sven Hoppe

3. Mega-Stau im Leiferer Tunnel

3 Autos, 3 Verletzte und jede Menge Stau: Das ist die Bilanz eines Unfalls im Leiferer Tunnel am Dienstag. - Foto: © FF/BF

4. Mann in Nordtirol mit Messer getötet: Verdächtiger schweigt

Zur Tat soll es im Zuge eines Streits in der Wohnung des Tatverdächtigen gekommen sein. - Foto: © ZOOM-TIROL

5. 689 Notfälle in der Saison: Herbstpause für Hubschrauber des Aiut Alpin

Der Aiut Alpin Dolomites fliegt mit dem Hubschrauber zu Notfällen. - Foto: © Egon Resch

Der Oktober verabschiedet sich mit viel Regen: Besonders entlang der Flüsse war die Sorge vor Überschwemmungen groß. Deichwachen wurden entlang der Etsch eingerichtet, Garagen – besonders in Algund – überflutet. Die Hänge sind vom vielen Wasser aufgeweicht, weshalb in den nächsten Tagen mit Rutschungen zu rechnen ist. Mehr dazu lesen Sie hier. Der bekannte deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Der 79-Jährige starb am Dienstagmorgen an einem Herzversagen. Der Leiferer Tunnel bei St. Jakob war am frühen Dienstagnachmittag über eine Stunde lang gesperrt: 3 Autos waren verunfallt. 3 Personen wurden verletzt. Es bildeten sich ausgedehnte Staus. Kurz nach 15 Uhr wurde die Straße wieder geöffnet, der Stau begann sich aufzulösen. Ein 54-Jähriger ist am späten Montagnachmittag in einer Wohnung in Fieberbrunn im Nordtiroler Bezirk Kitzbühel leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger steht unter dringendem Verdacht, den Mann mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Der Einheimische wurde festgenommen. In Vernehmungen Dienstagnachmittag verweigerte er zunächst die Aussage. 689 Hubschrauberrettungseinsätze hat der Aiut Alpin Dolomites heuer seit Ostern geflogen. Mit dem heutigen 31. Oktober beendet er die Sommersaison. Ab 2. Dezember fliegt der Hubschrauber wieder.