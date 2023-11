1. Allerheiligen: Bischof Muser für christliche Begräbniskultur

Allerheiligen und Allerseelen: „Im Tod ist das Leben. Ich wünsche allen besinnliche, hoffnungsvolle Tage.“ - Foto: © Diözese

2. Schwerer Verkehrsunfall in Mailand: 2 junge Menschen tot

Bei dem schweren Unfall kamen 2 Menschen ums Leben. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

3. „Südtirol kann es sich nicht leisten, dass junge Menschen auf Familie verzichten“

Christa Ladurner von der Allianz für Familie. - Foto: © DLife/RM

4. Hochwasser erreicht Höchststand: Mose bewahrt Venedig vor Flutkatastrophe

Das Hochwasser in Venedig erreichte in der Nacht auf Dienstag einen Höchststand von 154 Zentimetern. - Foto: © ANSA / Us Commissario Mose / 111

5. „Niemand muss allein trauern“

Einsamkeit und das Gefühl, nicht verstanden zu werden, ist in der Telefonseelsorge das ganze Jahr über ein großes Thema.

Bischof Ivo Muser nimmt Allerheiligen und Allerseelen zum Anlass, um auf die zentrale Bedeutung einer lebendigen christlichen Begräbniskultur hinzuweisen: „Der Umgang mit unseren Verstorbenen sagt viel über unsere Einstellung zum Leben aus“, sagt der Bischof. Hier lesen Sie mehr über seine Botschaft. In den frühen Morgenstunden ist es in Mailand zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen 3 Autos gekommen. 12 Personen waren in den Unfall verwickelt – für 2 kam jede Hilfe zu spät. Die Allianz für Familie bezieht nach den Landtagswahlen Stellung und fordert künftige Generationen ins Zentrum der Politik zu rücken, die Ressorts Familie und Bildung zusammenzulegen und zukunftsfähige Ideen gemeinsam zu entwickeln. Verheerende Unwetter haben am Dienstag den Norden Italiens getroffen. Mailand und Como kämpften mit Überschwemmungen. In Venedig erreichte das Hochwasser in der Nacht auf Dienstag einen Höchststand von 154 Zentimetern. Dank des Mose-Systems wurde die Lagunenstadt vor einer beispiellosen Flutkatastrophe bewahrt.Beieinandersitzen, gemeinsam an liebe Verstorbene denken, zusammen trauern: An Allerheiligen und Allerseelen gehört das dazu. Doch an anderen Tagen des Jahres müssen viele Menschen mit Trauer und Verlust allein fertigwerden. Die Caritas bietet mit der Hospizbewegung und der Telefonseelsorge Beistand an.