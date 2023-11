1. 75 Jahre Herbstmesse: „Teil der Südtiroler Identität“

Dieses Jahr feiert die „Mutter aller Messen“ ihr 75-jähriges Bestehen. „Das Besondere an dieser Messe, die von Tausenden Leuten besucht wird, ist der einzigartige Mix. Die Herbstmesse ist einst wie heute ein jährlicher Fixpunkt“, sagte Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen bei der Eröffnung. Mehr lesen Sie hier. Instagram und Facebook sind gratis! Das ist für viele selbstverständlich und hat auch dazu beigetragen, dass Milliarden Menschen diese Messenger nützen. Aber der Meta-Konzern, der hinter den beiden Social Media-Kanälen steht, sieht ganz gerne noch mehr Geld. Hier erfahren Sie, was gerade passiert! Arbeitskräfte und Unternehmen geraten immer stärker unter Druck, weil man mit den Erfordernissen unserer Zeit Schritt halten muss. Digitalisierung, Fachkräftemangel und Flexibilität sind bloß 3 der vielen Schlagworte, die diese Transformation beschreiben. Im Interview geht Marjaana Gunkel, Professorin für Organisation und Führung an der Freien Universität Bozen, auf dringliche Fragen ein. Eine Suchaktion im Raum Bozen und Eisacktal hat am gestrigen Donnerstag ein glückliches Ende genommen: Die Carabinieri und Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung konnten ein 13-jähriges autistisches Kind, das sich auf den Weg zur Schule gemacht hatte, dort aber nie angekommen war, nach einer ausgedehnten Suche wohlauf wiederfinden. Hier lesen Sie mehr. Am Freitagnachmittag hat sich auf der Nordspur der Brennerautobahn kurz nach der Einfahrt Bozen Süd ein schwerer Unfall ereignet. Die Fahrerkabine eines Kleinlasters wurde völlig zerstört. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer vor dem Schlimmsten bewahrt: Mit leichten Verletzungen wurde er ins Bozner Krankenhaus gebracht.