1. Rom: Löwe bricht aus Zirkus aus und streift durch die Straßen

Nach stundenlanger „Löwenjagd“ in der Kleinstadt ist es den Einsatzkräften gelungen das Tier zu betäuben. - Foto: © ANSA / Stringer

2. Pustertal: Führerschein seit 18 Jahren abgelaufen, Alkohol am Steuer

Der 66-Jährige hatte nicht nur einen abgelaufenen Führerschein, sondern sein Alkoholgehalt im Blut lag um mehr als das Fünffache über dem gesetzlich erlaubten Limit. - Foto: © shutterstock

3. Rezept für erfolgreichen Chor: „Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß“

Der Chorleiter Samuel Runggaldier beim Dirigieren seines Chors.

4. Francesca Bergesio ist die neue Miss Italia

Miss Italia 2023. - Foto: © ANSA / Ufficio stampa Miss Italia

5. Der Heilige Martin begeistert Kinder in Lana

Vergangene Nacht hielt ein entlaufener Zirkuslöwe die Kleinstadt Ladispoli bei Rom in Atem. 7 Stunden lang streunte die Raubkatze durch die Straßen der Küstenstadt. Nach einer großangelegten Suche konnte das Tier betäubt und eingefangen werden. Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Samstagabend haben die Carabinieri von Innichen einen Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Bei der Überprüfung der Papiere hat sich gezeigt, dass dessen Führerschein seit 18 Jahren abgelaufen ist. Aber nicht nur das: Sein Alkoholgehalt im Blut lag um mehr als das Fünffache über dem gesetzlich erlaubten Limit. Samuel Runggaldier ist der Chorleiter des „Cor di Jëuni Gherdëina“. Erst kürzlich hat der Grödner Jugendchor in Schweden bei einem Wettbewerb 2 Medaillen gewonnen. Im Sonntagsgespräch erklärt Runggaldier, weshalb der Chor so erfolgreich ist, was Chöre in Zukunft erwartet und wie er als Sozialbetreuer zum erfolgreichen Dirigenten wurde.Francesca Bergesio ist Miss Italia 2023. Als die 19-jährige Medizinstudentin aus dem Piemont und Tochter eines Lega-Senators während des Abends gefragt wurde, warum sie den Titel gewinnen sollte, sagte sie: „Ich möchte gewinnen, um den Namen der Frauen an die Spitze zu bringen. Wir sind stark und müssen unsere Unabhängigkeit erreichen“. Mehr dazu lesen Sie hier.Am Samstagabend fanden in ganz Südtirol die traditionellen Martinsumzüge statt. STOL besuchte den großen Umzug in der Marktgemeinde Lana und hörte sich anschließend unter den Besuchern um.