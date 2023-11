1. Stadel oberhalb von Tschötsch abgebrannt: „Ein großer Schock für alle“

2. Wo sind Giulia und Filippo? Auch im Pustertal wird gesucht

Giulia und Filippo auf Fahndungsbildern - Foto: © ANSA / X / Emergenza24

3. Trauer um Philip Walder: „Er wird uns hören und er wird mit uns reden“

Unzählige Bekannte und Freunde,Verwandte und Wegbegleiter wollten an der Trauerfeier für Philip Walder in Morter teilnehmen. - Foto: © lie

4. Einigung: Diese neuen Regeln sollen den Airbnb-Wildwuchs eindämmen

Vermietungsplattformen müssen transparenter werden: Das neue Gesetz verpflichtet die Anbieter unter anderem, jeden Monat Daten darüber auszutauschen, wie viele Nächte ein Haus oder eine Wohnung vermietet wurde und an wie viele Personen. - Foto: © ANSA / UFFICIO STAMPA

5. Glyphosat darf weiter verwendet werden

Glyphosat ist ein Totalherbizid, das weltweit eingesetzt wird. - Foto: © APA/dpa / Patrick Pleul

Oberhalb von Tschötsch bei Brixen ist am Donnerstagvormittag der Stadel des Schölck-Hofs abgebrannt. Mensch und Tier sind unversehrt geblieben, doch für die betagte Bäuerin, die allein auf dem Hof lebte, ist es ein schwerer Schicksalsschlag. Die Suche nach den 2 Ingenieurstudenten an der Universität Padua Giulia Cecchettin aus Vigonovo und Filippo Turetta aus Torreglia, beide 22 Jahre alt, geht weiter: Heute haben auch Pusterer Suchmannschaften nach den beiden gefahndet. Erfolglos. Gestern wurde Philip Walder in seinem Heimatort Morter zu Grabe getragen. Der 32-Jährige war am Donnerstag im Zuge von Arbeiten in einer Wiese von einer Hebebühne gestürzt und dann im Bozner Krankenhaus verstorben. Große Vermietungsplattformen wie Airbnb und Booking müssen künftig mehr Daten mit Behörden teilen. Damit sollen unter anderem Städte besser gegen illegale Angebote auf den Plattformen vorgehen können, wie das Europaparlament und die EU-Staaten mitteilten. Die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat wird in der EU um 10 Jahre verlängert. Es werde aber neue Auflagen und Einschränkungen geben, teilte die EU-Kommission in Brüssel weiter mit. Die derzeitige Zulassung wäre Mitte Dezember ausgelaufen.