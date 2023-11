1. Auto von Giulia und Filippo in Kärnten gesichtet – Vater schließt Mord nicht aus

Die beiden Studenten gelten als vermisst. - Foto: © ANSA / X / Emergenza24

2. Sicherheit: Die Regierung plant härtere Strafen

Regierungschefin Giorgia Meloni will ein neues Sicherheitspaket für Italien. - Foto: © ANSA / Filippo Attili/US Palazzo Chigi

3. Die Strompreise in Südtirol – Der Vergleich

Die Verbraucherzentrale Südtirol hat einen neuen Vergleich der Strom- und Gastarife lokaler und gesamtstaatlicher Anbieter durchgeführt.<?ZE?> - Foto: © HELMUT FOHRINGER

4. Nach Schlägerei: Disco „Hölle“ in Schlanders muss 7 Tage schließen

Die Disco „Hölle“ in Schlanders muss 7 Tage lang schließen. (Symbolbild) - Foto: © shutterstock

5. So steht“s um Sinners Rücken

Jannik Sinner litt unter Rückenschmerzen. - Foto: © APA/afp / TIZIANA FABI

Die Suche nach den 2 Ingenieurstudenten an der Universität Padua Giulia Cecchettin aus Vigonovo und Filippo Turetta aus Torreglia, beide 22 Jahre alt, dehnt sich auf Kärnten aus. Ermittlungen zufolge hat das Auto von Turetta am Sonntag die österreichische Grenze in Tarvis überquert. Die italienischen Ermittler haben außerdem Haare und Blutflecken gefunden, die von Giulia stammen könnten. Das Schlimmste wird befürchtet. Die italienische Regierung will mit einem neuen Sicherheitspaket vor allem Polizisten schützen und vor Tumulten in Gefängnissen abschrecken. Die Verbraucherzentrale Südtirol hat einen neuen Vergleich der Strom- und Gastarife lokaler und gesamtstaatlicher Anbieter durchgeführt. Für den Vergleich wurden die aktuellen Angebote zum einen direkt auf den Internetseiten der Anbieter recherchiert, und zum anderen aus dem Vergleichsportal von ARERA entnommen. Hier die Ergebnisse. Der Quästor von Bozen hat die Schließung der Diskothek „Hölle“ in Schlanders verfügt. 7 Tage wurde dem Lokal die Lizenz entzogen. Grund dafür waren eine Schlägerei Ende Oktober und einige Einsätze der Carabinieri. Sieben Top-10-Siege in Folge, der Halbfinaleinzug bei den ATP Finals, der 60. Saisonerfolg und als erster Spieler aus Italien über 6000 Punkte in der Tennis-Weltrangliste: Nach dem Sieg von Jannik Sinner gegen Holger Rune hätte es viele Gesprächsthemen gegeben. Im Fokus stand jedoch nur eines: Wie steht“s um den wichtigsten Rücken Italiens?