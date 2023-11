1. Meran: 5000 Euro im Sissi-Park gefunden – und zurückgegeben

Der junge Meraner ist der Versuchung nicht erlegen, das gefundene Geld einfach einzustecken und zu behalten. - Foto: © Shutterstock

2. Arm im Alter: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel

3. Großaufgebot am Krankenhaus Brixen: Säure ausgetreten

4. Einbruch in Bozen: Mit Flex Safe aufgeschnitten – „Fühlen uns unwohl“

Der Safe im Bild hätte nur einen minimalen Schutz geboten, weil das Material zu weich sei, sagte die Polizei zu M. S.

5. Filippo Turetta wird nach Italien ausgeliefert

Filippo Turetta sitzt derzeit in Halle (Saale) in Haft. - Foto: © ANSA / RODOLFO CALÒ

Was würden Sie tun, wenn Ihnen 5000 Euro vor die Füße fallen? Ein junger Meraner – noch minderjährig – hat jüngst jedenfalls genau richtig entschieden: Als er im Meraner Sissi-Park einen Umschlag mit 50 100-Euro-Scheinen findet, ruft er die Polizei an, um sich zu erkundigen, was er nun mit dem Geld tun solle. Dieser gelingt es, den Eigentümer ausfindig zu machen. Der hat sein Geld nun wieder, obwohl er nicht mehr damit gerechnet hatte. Jeder fünfte ältere Südtiroler ist von Armut bedroht. Die Mindestrente von nicht einmal 600 Euro reicht nicht, um im teuren Südtirol über die Runden zu kommen. Doch viele alte Menschen schämen sich, über ihre Probleme zu sprechen. Das Thema geht alle an. Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten ist derzeit im Krankenhaus Brixen im Einsatz: Im vierten Stock des Hauptgebäudes ist in der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung eine Säure ausgetreten. Gefahr besteht nicht. Der Betrieb läuft weiter. Vor rund 2 Wochen ist in Bozen in der Wohnung von M. S. eingebrochen worden. Die Einbrecher schnitten mit einer Flex den Safe auf und stahlen den wertvollen Schmuck seiner Frau. Seitdem fühle er sich in seiner Wohnung unwohl. „Laut Polizei ist in der Gegend nämlich eine Bande unterwegs“, sagt M. S. Filippo Turetta, der mutmaßliche Mörder der 22-jährigen Studentin Giulia Cecchettin, wird nach Italien ausgeliefert. Das Oberlandesgericht im sachsen-anhaltischen Naumburg teilte am Mittwoch mit, die Auslieferungshaft gegen den 21 Jahre alten Italiener angeordnet zu haben.