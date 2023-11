1. Tote und Verletzte im Verkehr: Südtirol an 23. Stelle in Italien

Regelmäßig müssen die Rettungskräfte in Südtirol aufgrund von Unfällen ausrücken. - Foto: © WK/Ceska

2. Die Schattenseiten des Black Friday für den Südtiroler Handel

In der Black Week locken viele Geschäfte mit hohen Rabatten. - Foto: © ANSA / CON CHRONIS

3. Thomas Zanon ist innovativster Jungbauer Südtirols

Thomas Zanon ist Sieger und kann sich seit Samstag innovativster Jungbauer Südtirols nennen.

4. „Wir leben in einer Kultur des Schweigens und das müssen wir durchbrechen“

„Wie ist es möglich, dass immer wieder Gewalt gegen Frauen geschieht und niemand darüber spricht?“ Ein neues Buch versucht Antworten zu geben. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Einstand nach Maß: Lisa Vittozzi siegt zum Auftakt

Lisa Vittozzi gewann in Östersund. - Foto: © APA/afp / ANDERS WIKLUND

Aus einer Studie der römischen Universität La Sapienza geht hervor, dass Südtirol bei der Zahl der Toten und Verletzten im Straßenverkehr an 23. Stelle liegt unter 107 Provinzen. Am besten schneidet Prato ab, gefolgt von Gorizia und Genua – das Trentino liegt an 45. Stelle.Haben Sie Ihr Schnäppchen schon gefunden? Gerade ist Black Week und der Handel lockt mit hohen Rabatten. hds-Präsident Philipp Moser erzählt im Sonntags-Gespräch, wann er zum Schnäppchenjäger wird und wieso der Black Friday für den Handel schlecht ist. Außerdem verrät er einen wertvollen Shopping-Tipp. Der „Barbianer Hornochs“ holt sich den Sieg: Thomas Zanon, Jungbauer vom Lukashof in Barbian, hat den Innovationspreis „IM.PULS“ der Südtiroler Bauernjugend gewonnen. Julia Burger vom Oberfreihof in Flaas sicherte sich den 2. Platz. Platz 3 ging an Andreas Pichler vom Baumgartnerhof in Natz. „Viel wird von Frauen geduldet und erduldet“, sagt Julia Ganterer. Im Rahmen eines Forschungsprojektes hat sich die Südtiroler Wissenschaftlerin mit Gewalt gegen Frauen beschäftigt und 8 Betroffene interviewt. Nun ist daraus ein Buch entstanden, das ihnen eine Stimme gibt und zeigt, wie sie es geschafft haben, sich aus der Gewaltsituation zu befreien. So hat sich Italiens Biathlon-Team den Auftakt in die neue Saison vorgestellt: Gleich beim ersten Einzel-Rennen des Winters holte sich Lisa Vittozzi nach einem Herzschlagfinale den Sieg.