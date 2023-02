1. Am Speikboden verschütteter Tourengeher (32) stirbt im Krankenhaus

Schnee, Wind und Dunkelheit erschwerten die Suche nach dem Verschütteten: S. F. (32) ist im Krankenhaus gestorben. - Foto: © BRD Sand in Taufers

2. Lawine am Limojoch: Keine Rettung für 31-jährige Tourengeherin

Der Hubschrauber konnte wegen des starken Windes nicht bis zur Unglücksstelle am Limosee vordringen. - Foto: © CNSAS Enneberg

3. Trauer um Shirali Mohammadi: Nach Autopanne auf MeBo von Lkw erfasst

Shirali Mohammadi, 32, hat am Freitag bei einem schweren Unfall auf der Schnellstraße MeBo sein Leben verloren.

4. Stürmischer Nordwind sorgt für Chaos

Schnee, Wind und Dunkelheit erschwerten die Suche nach dem Verschütteten: S. F. (32) ist im Krankenhaus gestorben. - Foto: © Gitschberg-Jochtal

5. Mit Glück und Köpfchen: FCS siegt in Pisa

FCS-Kapitän Fabian Tait herzt Siegtorschütze Luca Belardinelli (ganz links). Die Weiß-Roten haben in Pisa gewonnen. - Foto: © Felice Calabro' / Felice Calabrò

Am Speikboden im Pustertal ist am Freitagabend ein 32-jähriger Tourengeher aus Sand in Taufers von einer Lawine verschüttet worden. Nach einer ausgedehnten Suchaktion konnte der Mann schwer verletzt geborgen werden. Wie nun bekannt wurde, hat er die Nacht nicht überlebt.Am Limojoch im Fanesgebiet ist am Samstagvormittag eine Lawine abgegangen: Eine 31-jährige Tourengeherin verlor dabei ihr Leben. Wegen des starken Windes war die Bergung schwierig. Der Rettungshubschrauber konnte nicht bis zum Unglücksort fliegen Ein junges Leben wurde Freitagmittag auf der MeBo-Südspur in Gargazon ausgelöscht: Wohl aufgrund einer Panne schob ein 32-jähriger Afghane seinen Pkw. Dabei wurde er von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Auf den Bergen kommt es am Samstag zu Orkanböen. Auch in den Tälern weht teils stürmischer Nordwind. Der FC Südtirol fliegt in der Serie B weiterhin auf einer Welle des Erfolgs. Der Triumph am Samstagnachmittag in Pisa war der 4. Sieg in Serie. Zustande gekommen ist er durch ein Kopfballtor und etwas Glück