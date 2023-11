Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Die Signa Holding des Nordtiroler Immobilieninvestors René Benko hat am Mittwoch in Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Für das Signa-Projekt in Bozen, den „Waltherpark“, ändere das aber nichts, sagt Geschäftsführer Heinz Peter Hager zu STOL. - Foto: © mat