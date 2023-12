1. Koalition: SVP will mit Freiheitlichen, Lega, Fratelli und La Civica verhandeln

2. Schneechaos in Österreich und Bayern – A22 zeitweise gesperrt

Ergiebige Schneefälle bereiteten in weiten Teilen Österreichs Probleme. - Foto: © APA/THEMENBILD / BARBARA GINDL

3. Die kaum sichtbare und unaufhaltsame Reform der Kirche

„Von der Synode 2013 bis 2015 bleiben also einige erneuerte Mauerstellen, eher an der Außenfassade“, schreibt Martin Lercher in seinem Kommentar.

4. Ein geschützter Raum zum Start in ein sicheres Leben

„Der Raum soll eher an ein gemütliches Zuhause erinnern“, erklärte Quästor Andrea Valentino bei der Eröffnung.

5. „Kein Mensch weiß, wann er in Pension gehen kann“

Die Rentner werden zur Kasse gebeten, kritisiert die Rentnergewerkschaft im CGIL/AGB (im Bild von links): Elida Erioldi, Alfred Ebner, Tania Scacchetti und Irmgard Gamper.

Die Würfel sind gefallen. In einer Sitzung des Parteiausschusses hat die SVP am Samstagvormittag entschieden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen will: Die Volkspartei will mit den Freiheitlichen, der Lega, Fratelli d'Italia und La Civica ein Koalitionsprogramm schmieden.In der Nacht auf Samstag sind die Feuerwehren in Südtirol zu zahlreichen Unwettereinsätzen ausgerückt. Die A22 musste in Richtung Norden Sterzing bis zum Brenner zeitweise gesperrt werden. Was hatten sie sich erwartet, diese 250 Frauen und Männer, die vor 10 Jahren zum Auftakt der Diözesansynode zusammenkamen? Dass danach eine rundum renovierte Kirche mit hoch attraktivem Programm in der Südtiroler Landschaft steht und die Leute durchs Portal regelrecht hineindrängen? 2 Jahre und 8 Versammlungen später legte die Synode im Dezember 2015 ihre 12 Visionen vor – von dem, was an Südtirols Kirche umgebaut werden soll. Nachzulesen übrigens im Ergebnis-Buch, einem Wälzer von 576 Seiten. Hier geht es zum Kommentar. Gewalt an Frauen geht alle an: Dass sich auch alle Akteure der Gesellschaft in die Pflicht genommen fühlen, zeigte sich gestern bei der feierlichen Eröffnung des geschützten Raums „Ein Zimmer allein für sich“ für Frauen, die Gewalt erfahren, in der Bozner Quästur. „Ich bin sehr stolz auf die Anwesenheit so wichtiger Amtsträger im Land“, zeigte sich Quästor Andrea Valentino gerührt. Südtirol hat etwa 120.000 Rentner – und Zehntausende von ihnen sind einem ständigen Kaufkraftverlust ausgesetzt, weil ihre Renten nicht der Inflation angepasst werden: Darauf macht Alfred Ebner, Landessekretär der Rentnergewerkschaft im CGIL/AGB, aufmerksam. In 10 bis 15 Jahren mache der Kaufkraftverlust 10 bis 15 Prozent aus – auch weil die Inflation in Südtirol höher als in Italien sei.