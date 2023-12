1. Am helllichten Tag mit Eisenstange angegriffen: Ein Jahr unbedingte Haft

2. Auto stürzt bei Venedig in Kanal: 4 Tote

3. Typisch Goggia: Überragender Sieg in St. Moritz

4. Achtung: Starker Verkehr und leichter Schneefall

5. „Südtirol hilft“ mit Sonderversteigerungen

Ihnen wird zur Last gelegt, einen heute 53-Jährigen am helllichten Tag mit einer Eisenstange angegriffen und schwer verletzt zu haben. Jetzt hat Richter Stefan Tappeiner die beiden Männer – einen 38-Jährigen und einen 49-Jährigen – zu je einem Jahr unbedingter Haft verurteilt. Auch müssen sie dem Opfer, das sich mit Rechtsanwalt Nicola Nettis als Nebenkläger eingelassen hatte, einen Schadenersatzvorschuss von 5000 Euro zahlen. Bei einem Autounfall in der Nacht auf Freitag sind im norditalienischen Portogruaro in der Provinz Venedig 4 Menschen ums Leben gekommen. Im Vorjahr raste Sofia Goggia in St. Moritz mit einer gebrochenen Hand zum Abfahrtssieg. Einen ähnlich denkwürdigen Erfolg feierte die italienische Speed-Dominatorin am Freitag, als sie die Konkurrenz beim Super-G im Engadiner Wintersportort förmlich deklassierte. Wie erwartet gibt es am heutigen Feiertag ein starkes Verkehrsaufkommen in Südtirol. Auch in den kommenden Tagen ist mit viel Reiseverkehr zu rechnen. Zudem wird leichter Schneefall erwartet, sodass Winterausrüstung unbedingt notwendig ist. Die Promiversteigerungen von „Südtirol hilft“ gehören seit Jahren zur Vorweihnachtszeit und werden von vielen im Land schon mit Spannung erwartet. Heuer gibt es auch eine Aufwärmrunde für Versteigerungswillige. Das einmalige Angebot von besonderen Abfüllungen des Benefizweines „Lumina“ wird heuer vorgezogen.