„Lieber Abt Philipp, ich bete heute vor allem um eine glückliche Hand für dich, um die nötige Entschiedenheit und um die nötige Demut, damit du dich auf deine Mitbrüder einstellen und auf sie eingehen kannst und damit du so zum Vater wirst, zum Abt“, sagte Bischof Ivo Muser am Samstag zu P. Philipp Kuschmann OSB (im Bild), den er in der Klosterkirche zum 51. Abt des Benediktinerstifts Marienberg in Schlinig benediziert hat. - Foto: © fm