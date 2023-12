1. Trauer um Helmuth Renzler

Der langjährige SVP-Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler ist tot. Der Arbeitnehmervertreter starb im Alter von 70 Jahren nach längerer Krankheit in der Nacht auf den heutigen Montag im Bozner Krankenhaus. Viele Menschen nehmen Anteil. Knapp 7 Wochen nach den Landtagswahlen hat die SVP nun definitiv die Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Auf neutralem Boden, im Landtagsgebäude, setzte man sich am vergangenen Donnerstag mit den angepeilten Koalitionspartnern an einen Tisch. STOL-Leiter Arnold Sorg hat sich mit „Dolomiten“-Sonderberichterstatterin Barbara Varesco zum ausführlichen Hintergrund-Interview getroffen. Rundum zufrieden zeigen sich Südtirols Tourismustreibende mit dem vergangenen langen Wochenende rund um den Feiertag Mariä Empfängnis, traditionell ein besonders für italienische Gäste beliebter Termin. Volle Pisten, volle Christkindlmärkte, zufriedene Restaurantbesitzer und gut gebuchte Hotels. Voll waren allerdings auch Südtirols Straßen. Die Gewerkschaften im Handels- und Dienstleistungssektor machen mobil – jetzt stehen 2 Wochen des Protests bevor. Gefordert wird die Erneuerung des Handelskollektivvertrags. Streiks sind auch im Bundesland Tirol angekündigt. Der Borkenkäfer hat sich in Südtirols Fichtenwäldern weiter verbreitet. Mit 4000 Hektar ist die betroffene Fläche zwar ein Drittel kleiner als 2022 – doch Entwarnung ist das keine. Die Zeit bis zum nächsten Ausschwärmen ist kurz und in den Wäldern viel zu tun.