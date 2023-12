1. STOL blickt zurück: Chefredakteur Toni Ebner analysiert das Jahr 2023

2. Südtirol ist ausgebucht – Weihnachten lockt viele Gäste ins Land

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und damit auch Schulferien. Kommende Woche erwarten sich Südtirols Hoteliers einen starken Gästeansturm. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

3. Orkanböen in den Bergen: Rekord im Obervinschgau gemessen

Bis am morgigen Samstag bleibt es stürmisch. (Symbolbild) - Foto: © Shutterstock

4. Corona wieder auf dem Vormarsch

Corona, Grippe, RS-Virus, Erkältung: Infekte nehmen deutlich zu. - Foto: © shutterstock

5. Endspurt bei „Südtirol hilft“: Großer Spendenmarathon beginnt

„Die Promi-Versteigerungen sind heuer sensationell losgegangen und das Interesse hat bis zum Ende angehalten“, sagt „Südtirol hilft“-Präsident Heiner Feuer (im Bild in der Mitte).

STOL-Leiter Arnold Sorg blickt im Videointerview mit Dolomiten- und STOL-Chefredakteur Toni Ebner auf das Jahr 2023 zurück. Im Gespräch werden Problematiken, Herausforderungen für die Politik, aber auch Chancen erörtert.Skifahren, rodeln oder wandern in den verschneiten Bergen, ein Bummel auf den Christkindlmärkten: Es gibt viele Gründe, weshalb Tausende Gäste über die Weihnachtsferien gerade nach Südtirol kommen. Ein Rundruf unter den Hoteliers zeigt: Die meisten Hotels sind schon seit Wochen ausgebucht. Derzeit zieht ein Schneesturm über den Alpenhauptkamm. Neben ergiebigem Schneefall weht auch starker wind. Im Obervinschgau wurde eine Orkanböe mit Rekordgeschwindigkeit gemessen, wie der Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter berichtet. „Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist immer noch eine ernstzunehmende Erkrankung, die man nicht unterschätzen sollte“, mahnt Dr. Sieglinde Kofler, Primarin der Inneren Medizin am Krankenhaus Meran. Allein dort liegen derzeit 7 Patienten mit einer Corona-Infektion. Sie rät allen Erwachsenen zu einer Impfung. 59.200 Euro konnten dank der Promi-Versteigerungen von „Südtirol hilft“ bereits gesammelt werden. Heute erreicht die Weihnachtsaktion ihren Höhepunkt mit dem großen Spendenmarathon. Die Radiosender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ stellen ihr Programm für 15 Stunden ganz in den Dienst der guten Sache. Machen auch Sie mit!