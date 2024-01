1. Gadertal: Durchgebrannte Pferde sorgen für Wirbel im Internet

Foto: © screenshot "welcometofavelas_5g"

2. Gasrechnungen gehen im Dezember deutlich zurück, aber...

Foto: © shutterstock

3. Bozen: Junge Frau auf dem Heimweg überfallen und ausgeraubt

Foto: © shutterstock

4. Räuchern zu Dreikönig – pflegen auch Sie diesen Brauch? – Video

5. Das sind die kinderfreundlichsten Hotels

Foto: © Brandnamic

In den vergangenen Stunden ist ein Video aus dem Gadertal viral gegangen: Darauf zu sehen sind 2 aufgeschreckte Pferde auf der Armentarola-Piste in Hochabtei, die eine Kutsche ziehen und eine andere Kutsche sowie wartende Skifahrer nur um Haaresbreite verfehlen. Eine positive Nachricht für Haushalte in Italien: Die Gasrechnung für Dezember 2023 zeigt eine deutliche Entlastung. Im Vergleich zum Vormonat November sanken die Kosten um 6,7 Prozent, wie die italienische Regulierungsbehörde für Energie (Arera) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr gaben Haushalte in Italien im Jahr 2023 fast ein Drittel weniger für Energie aus. Allerdings kehren ab Jänner die vollen Mehrwertsteuersätze zurück. Verbraucherschützer warnen deshalb vor erneuten Preisanstiegen. Ein neuerlicher Fall von Gewalt hat sich am Dienstagabend in der Landeshauptstadt zugetragen: Als sie von der Arbeit nach Hause zurückkehrt, wird eine junge Frau von 4 jungen Männern verfolgt. Diese schlagen schließlich zu und rauben sie aus. Bräuche und Rituale bestimmen die Zeit um Weihnachten und Dreikönig, besonders die Rauhnächte – immer noch.Der Titel „Bestes Familienhotel in Südtirol und Italien“ geht dieses Jahr erstmals nach Vals: Das Familienhotel Huber erreicht in einer Auswertung des Urlaubsportals „Kinderhotel.info“ Platz Eins in Südtirol und Italien und europaweit den 12. Platz. Unter den besten 50 europäischen Kinderhotels zählen weitere 3 Südtiroler Betriebe.