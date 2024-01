1. Messerstecherei unter den Meraner Lauben – 2 Personen verletzt

Foto: © Privat

2. Schnee im ganzen Land am Dreikönigstag – Bilder und Video

3. Verkehrsprobleme und Unfälle durch Schneefall in der Nacht

Foto: © BF Bozen

4. Wochenrückblick: Testen Sie Ihr Wissen im großen STOL-Quiz

5. Sternsinger: „Sie bringen den Segen zu den Menschen“

Foto: © Katholische Jungschar

Zu einer Messerstecherei ist es am heutigen Samstagvormittag unter den Meraner Lauben gekommen. 2 Männer, beide zwischen 25 UNd 30 Jahre alt, haben sich dabei zum Teil erheblich verletzt. In der Nacht auf Samstag ist Schnee bis in tiefere Lagen gefallen. Angezuckert wurden selbst Bozen und Meran. In höheren Tälern sind hingegen mehrere Zentimeter gefallen. In der Nacht auf Samstag ist es aufgrund des Schneefalls zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen gekommen. Einige Fahrzeuge kamen nicht mehr weiter, andere gerieten über die Fahrbahn. Das große Chaos soll aber erst noch bevorstehen. STOL liefert Ihnen einen Überblick über wichtige Themen der Woche. Allerdings sind auch Sie als Leser gefordert: Stellen Sie Ihr Wissen im großen STOL-Quiz auf die Probe!6 Kinder der Sternsingergruppe Verdings besuchten gestern Bischof Ivo Muser. Sie überbrachten ihm Segenswünsche und Weihrauch.