Eine vermeintlich gute Idee meinte ein deutscher Autofahrer am Samstag zu haben, als er den Stau auf der Fernpassstraße umfahren wollte: Er nutzte dafür die alte Fernpassstraße, die nunmehr allerdings ein Waldweg ist, der zur Radroute „Claudia Augusta“ gehört. Er kam nicht weit: Nach rund einem Kilometer blieb sein Pkw auf dem schmalen Weg stecken und drohte, in den Wald abzurutschen.Einen Monat lang auf Alkohol verzichten – gerade nach den Weihnachtsfeiertagen mit Festen und Feiern: Das ist das Ziel der Aktion „Trockener Jänner“, international „Dry January Challenge“. Machen Sie mit? Nach den milden Temperaturen der vergangenen Wochen kehrt mit Anfang dieser Woche endgültig der Winter in unserem Land ein: Zwar ist kein Schnee in Sicht, es wird aber kalt. Franz Beckenbauer ist gestorben. „Und trotzdem lebt er weiter. In den Herzen von Millionen Fußballbegeisterten. Er war einer der Größten. Auf dem Rasen. Auf der Trainerbank. Als Funktionär. Aber auch abseits davon“, schreibt „Dolomiten“-Vizechefredakteur Günther Heidegger in seinem Kommentar. Ein etwa 30-jähriger einheimischer Arbeiter wollte am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Völlan Stützen auf einen Laster aufladen, als diese plötzlich auf ihn stürzten. Er konnte noch selbst den Notruf absetzen.