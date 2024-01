1. Die Zahlen zum Superbonus: So viele Baustellen sind noch offen

Monatlich präsentiert die Behörde Enea Daten zum Superbonus. - Foto: © ANSA / Jessica Pasqualon / Z24

Die Regierungserklärung wird heute unterschrieben.

Arnold Sorg: „Es ist kein Geheimnis, dass manch ranghohe Politiker in der Landesregierung sich schwertun mit Kritik, die sie betrifft.“

Jaroslav Pavlu (Mitte) kehrte 2018 für ein Champions-League-Spiel des HC Bozen gegen Pilsen in seine zweite Heimat zurück. Rechts Bozens Ex-Kapitän Anton Bernard. - Foto: © Vanna Antonello

Der 90-Jährige wurde mit dem Notarzt ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. - Foto: © fm

Der für Bauherren schicksalhafte 31. Dezember ist vorüber. Die Bilanz ist, wie zu erwarten: Vor allem an den Kondominien ist viel Arbeit liegengeblieben – laut Zahlen der Behörde Enea 10 Prozent, was in etwa einem Gegenwert von 167 Millionen Euro entspricht. Hier lesen Sie mehr. Überraschende Wende im Koalitionspoker um die neue Landesregierung: Wie durchgesickert ist, wurde am heutigen Vormittag die Regierungserklärung unterschrieben: Von SVP, Fratelli d’Italia, Lega, Freiheitliche und der Lista Civica. „Eigentlich ist es ja so, dass die Medien der Politik auf die Finger schauen und – wie heißt es so schön im Koalitionsprogramm – ,Fehlentwicklungen evaluieren'.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Noch am Dienstagabend war der Jubel beim HC Bozen nach dem 5:3-Sieg über Fehervar riesig. Diese Freude wird nun jedoch durch einen Todesfall getrübt: Die Bozner Eishockeylegende Jaroslav Pavlu ist tot. Das gab der HCB am Mittwochvormittag bekannt. „Mit tiefer Trauer nimmt der HC Bozen die Nachricht vom Tod von Jaroslav Pavlu, der am Dienstag im stolzen Alter von 87 Jahren verstorben ist, zur Kenntnis“, schrieben die Foxes in einer Stellungnahme. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag in der Drususstraße in Bozen gekommen. Ein 90-Jähriger ist gegen einen Bus geprallt und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Hier lesen Sie mehr.