1. Nach dem Tod der 16-jährigen Urlauberin: Fassungslosigkeit in Innichen

Nach relativ kurzer Suche wurde die regungslos im Wald liegende 16-Jährige von einem Suchtrupp gefunden. Nach der Freigabe der Leiche wurde diese ins Tal geflogen. - Foto: © BRD Innichen

2. Im Tausendstelkrimi: Vötter/Oberhofer holen EM-Medaille

Andrea Vötter und Marion Oberhofer rodelten zu Silber. - Foto: © Hermann Sobe

3. SVP-Parteigremien für große Regierung: Italienerfrage weiter ungeklärt

Für einen Landesrat Luis Walcher (rechts im Bild mit Albin Kofler) hat sich gestern Abend der SVP-Ausschuss des Bezirkes Bozen ausgesprochen. Das ist aber nur im Falle einer 11er-Regierung möglich. - Foto: © Rosario Multari

4. Getrübte Freude: Paris bei Kilde-Drama auf dem Podium

Dominik Paris konnte sich über seine Stockerlplatzierung zunächst nicht freuen. - Foto: © ANSA / PETER SCHNEIDER

5. Der Zauberer verzückt das Drusus-Stadion

Daniele Casiraghi schoss den FCS mit einem Traumtor zum Sieg.

Tragisch ist gestern eine Suchaktion nach einer 16-Jährigen in Innichen geendet. Die Jugendliche, sie war mit ihrer Familie zum Winterurlaub im Hochpustertal, wurde – wie berichtet – tot in einem Waldstück gefunden. Hier lesen Sie mehr. In Innsbruck-Igls wurde am Samstag die 55. Europameisterschaft im Kunstbahnrodeln eröffnet – und das auf Anhieb mit einem Südtiroler Medaillengewinn! Andrea Vötter und Marion Oberhofer rasten zu Silber.Jetzt geht auch in der SVP ein deutlicher Ruck in Richtung 11er-Regierung. In seiner Ausschusssitzung hat sich der Bezirk Bozen gestern Abend klar für die große Variante mit Luis Walcher als Landesrat ausgesprochen. Zur selben Zeit hat auch die Pusterer Bezirksleitung für eine 11er-Regierung mit Waltraud Deeg gestimmt. Offen bleibt nach wie vor, wer neben Marco Galateo (FdI) als zweiter Italiener in der Regierung sitzen soll. Dieses Lauberhorn-Rennen hatte es in sich: Marco Odermatt hat mit einer Zauber-Fahrt den Sieg geholt, Dominik Paris verbuchte einen kuriosen Podestplatz. Doch zum Jubeln war beiden nicht zumute. Der FC Südtirol ist meinem wichtigen Sieg ins Jahr 2024 gestartet. Hauptverantwortlich dafür war wieder einmal Daniele Casiraghi, der in dieser Saison zur Hochform aufläuft. Hier geht's zum Spielbericht.