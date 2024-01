1. Schabs: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall – Insgesamt 4 Verletzte

Der Beifahrer im Fiat 500 war im Wagen eingeklemmt: Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde angefordert. - Foto: © FF Schabs

2. Bildung der Landesregierung könnte wundersame Beschleunigung erfahren

Die 5 Parteien hätten laut Wahlgesetz bereits letzte Woche bei Abgabe ihrer Regierungserklärung angeben müssen, aus wie vielen Mitgliedern die Landesregierung besteht. - Foto: © eg - Erika Gamper

3. Brennerautobahn: Mit Fiat 500 gegen Sattelschlepper – Erheblich verletzt

Der Fiat 500 wurde bei dem Aufprall komplett zerstört.

4. Die kältesten Tage und Nächte des Winters: Frost im ganzen Land

Im ganzen Land wurden gestern Temperaturen unter null Grad gemessen. Auch in den kommenden Tagen bleibt es frostig.

5. Grippewelle in Südtirol nimmt kein Ende

Grippepatienten leiden oft tagelang unter hohem Fieber und Gliederschmerzen. Sie sollten sich deshalb unbedingt schonen und daheim auskurieren. - Foto: © shutterstock

Auf der Pustertaler Straße bei Schabs ist es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. 2 Pkw prallten frontal zusammen, 4 Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Hier lesen Sie mehr. Im Tauziehen um die Landesregierung könnte es nun eine schnelle Einigung geben. Eine Einigung ist auch deshalb nötig, weil die 5 Parteien laut Wahlgesetz bereits letzte Woche bei Abgabe ihrer Regierungserklärung angeben hätten müssen, aus wie vielen Mitgliedern die Landesregierung besteht. Hier geht es zum Artikel. Auf der Südspur der Brennerautobahn auf der Höhe von Pfatten ist es gegen Mittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Fiat 500 prallte gegen einen Sattelschlepper. Der Fahrer wurde eingeklemmt und erheblich verletzt. Derzeit ist es in Südtirol besonders kalt. In den höheren Tälern werden Temperaturen von bis zu minus 17 Grad gemessen. „Aber auch im restlichen Land ist es frostig“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Es ist die heftigste Grippewelle seit 15 Jahren in Italien: Und sie hat auch Südtirol erreicht. „30 bis 50 Prozent aller Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, sind grippekrank“, bestätigt die Brixner Ärztin Dr. Claudia Petroni.