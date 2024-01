1. Mühlwald: Pkw-Lenkerin nach Zusammenprall mit Lkw schwer verletzt

In Mühlwald kam es am Samstagmorgen zu einem Frontalzusammenstoß. Eine Frau musste mit dem Aiut Alpin ins Krankenhaus gebracht werden. - Foto: © FFW Mühlwald

2. „Nie wieder!“ – Südtirol gedenkt der Opfer des NS-Regimes

Auch in Südtirol finden Gedenkveranstaltungen statt. - Foto: © APA/epa / PATRICK PLEUL

3. Wenn sich viele Menschen unser Südtirol nicht mehr leisten können

„Es geht also darum, dass sich Einheimische weiterhin Südtirol leisten können und sie im eigenen Land nicht heimlich, still und leise an den Rand geschoben werden.“ - Foto: © ru

4. Windchaos, Unterbrechungen, Stürze: 2. verrückte Cortina-Abfahrt

Ragnhild Mowinckel holte sich den Sieg. - Foto: © APA/afp / TIZIANA FABI

5. Eine empfindliche Heimpleite für den FC Südtirol

Raphael Kofler und der FCS verloren gegen Cosenza. - Foto: © Alle Fotos: DLife/Luca Ognibene

In Mühlwald hat sich am Samstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau hat sich dabei erheblich verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine dunkle Ära auch in der Geschichte Südtirols, deren Andenken wichtiger denn je ist: „Polarisierung, Spaltung und Diskriminierungen nehmen auch in unserer Gesellschaft wieder zu. Die Gesellschaft von heute mag keine Verantwortung am Geschehenen tragen, wohl aber trägt sie Verantwortung für die Zukunft“, mahnt SVP-Parteiobmann Philipp Achammer am Gedenktag. Wer sich das nicht leisten kann, muss halt weg und sich was Billigeres suchen: Haben wir so was bald – oder schon – in Südtirol? Mehrere dunkle Wolken am heimischen Himmel lassen befürchten, dass es in diese Richtung zieht. Dass sich immer mehr Menschen unser Land nicht leisten können. Ein Kommentar von „Dolomiten“-Chef vom Dienst Martin Lercher. Auch am Samstag bekamen die Fans eine verrückte Abfahrt in Cortina d’Ampezzo zu sehen. Am Ende jubelte dabei eine Norwegerin.Der FC Südtirol hat am Samstag einen schmerzhaften Rückschlag erlitten: Die Weiß-Roten mussten sich zuhause einem bisherigen Tabellennachbarn geschlagen geben. Hier geht es zum Spielbericht.