1. Jetzt ist es fix: Diese Fächer kommen heuer zur Matura

2. Helikopter-Tragödie: Guide der Südtiroler stirbt im Krankenhaus

3. Ex-Partnerin bedroht und belästigt: Elektronische Fußfessel für 32-Jährigen

4. Südtirol ist im Sinner-Fieber

5. „Der neue Superstar des Sports“: Presse huldigt Sinner

Am Klassischen Gymnasium Griechisch, im Realgymnasium Mathematik, an der Wirtschaftsfachoberschule Betriebswirtschaft: Die Fächer der zweiten schriftlichen Maturaprüfung stehen fest. Die Prüfungen beginnen am 19. Juni. Die Zahl der Todesopfer des Heliskiing-Unfalls in Kanada am vergangenen Montag ist auf 4 gestiegen. Der Guide der Gruppe Südtiroler Unternehmer, der Neuseeländer Lewis Ainsworth, erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, die er sich bei dem Hubschrauberabsturz zugezogen hatte. Dies schreibt der New Zealand Herald. Die Carabinieri haben einen 32-jährigen Italiener mit Wohnsitz in Südtirol festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl bevor. Er wird beschuldigt, seine Ex-Partnerin mehrfach bedroht und belästigt zu haben. Der Sextner Tennisprofi Jannik Sinner hat am Sonntag seinen bislang größten Triumph gefeiert, mit dem Sieg im Finale der Australian Open gegen Daniil Medvedev. Weltweit wird Sinners erster Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat sich am Montag in der Bozner Altstadt umgehört.Jannik Sinner hat nach einer beeindruckenden Aufholjagd die Australian Open gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich in Melbourne im Endspiel gegen Daniil Medvedev aus Russland mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 durch und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Tennis-Karriere. Die internationale Presse lobte den Sextner daraufhin in den Himmel.