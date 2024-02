1. Der LIVE-Ticker zur Wahl der Landesregierung

2. Südtirol hat eine neue Landesregierung

Die neue Landesregierung

3. Das Video zur neuen Landesregierung

4. Kommentar: Was ist bloß los mit dieser SVP?

5. Podcast| Tschenett: „Der Streit in der SVP wird weitergehen“

Nachdem es gestern nicht mehr zur Abstimmung kam, war der Südtiroler Landtag heute erneut zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen, um die Südtiroler Landesregierung zu wählen. STOL hat LIVE berichtet. Mehr als 3 Monate nach den Landtagswahlen hat Südtirol eine neue Landesregierung: Im Landtag stimmten 19 der 35 Abgeordneten für Arno Kompatscher und seine 10 Landesräte. Endlich. Südtirol hat eine neue Landesregierung. Doch bis es so weit war, wurden wir Bürger Zeuge eines zum Teil höchst peinlichen Schauspiels. Nun kann man nur hoffen, dass die Regierung in den kommenden Jahren ihre Arbeit ernster nimmt, als die Verhandlungen, Packeleien und Abstimmungen in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten. Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Südtirol hat – nach viel Kritik im Vorfeld – eine neue Landesregierung. Einige glauben, dass nun mehr Autonomie nach Südtirol geholt werden kann, anderen wiederum sind äußerst skeptisch. Und was sagen die Gewerkschafter dazu? Wie viel Soziales steckt im Koalitionsabkommen? Das sagt der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett im STOL-Podcast.