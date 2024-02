1. „Kompatscher hat sich durch ungeschickte Verhandlungen selbst geschwächt“

Barbara Varesco: „Mittelfristig wird diese Situation ein Problem für die SVP.“ - Foto: © DLife/LO

2. Pendlergeld: Das sind die neuen Kriterien

Ab Montag, 5. Februar, bis Freitag, 5. April 2024 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Online-Ansuchen um den Fahrtkostenbeitrag (Pendlergeld) für das Jahr 2023 einreichen.

3. Mühlbach: Wieder Feuer am Santerhof

4. Autofahrer-Ärger wegen Stau: A22 3-mal kurz zu – ohne Ankündigung

Am Freitagvormittag brauchte es auf der Brennerautobahn Geduld – unvorhergesehenerweise mussten beide Spuren 3-mal kurz gesperrt werden. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Jetzt also doch: Olympia-Eiskanal wird in Cortina gebaut

Dominik Fischnaller & Co. werden jetzt wohl doch in Cortina d'Ampezzo ihre Olympiarennen austragen. - Foto: © APA/afp / DANIEL MIHAILESCU

Südtirol hat seit Donnerstag eine neue Landesregierung. Doch den Start in diese Legislaturperiode kann man wohl getrost als holprig oder gar peinlich beschreiben. Die Politikjournalistin des Tagblatts „Dolomiten“, Barbara Varesco, sagt im STOL-Interview, dass sich der Landeshauptmann in den vergangenen Monaten selbst geschwächt habe: „Er hat verschiedenen Personen völlig unnütz vor den Kopf gestoßen und damit die Mehrheit gefährdet.“ Wer für den Weg zum Arbeitsplatz keine oder sehr ungünstige Bus- und Bahnverbindungen hat, kann ab 5. Februar einen Zuschuss für die Fahrtkosten beantragen. Für die Beiträge gelten neue Kriterien. Die Details. Der Santerhof in Mühlbach ist am Dienstag ein Raub der Flammen geworden. In der Nacht auf Freitag – kurz vor 1.30 Uhr – kam von dort wieder Alarm: Ein Glutnest im Nebengebäude hatte sich entfacht. 2 Stunden dauerte der Einsatz, dann kam die Entwarnung.Der Steinschlag, der die Brennerautobahn bei Atzwang getroffen hat, sorgt auch 4 Tage später noch für Probleme: Am Freitagvormittag musste die A22 3-mal für einige Minuten komplett gesperrt werden, weil dies im Zuge von Säuberungsarbeiten unvorhergesehenerweise notwendig geworden war. Manche Autofahrer standen in der Folge über eine Stunde im Stau – und ärgern sich über die fehlende Ankündigung. „Die Sicherheit geht vor“, rechtfertigt der technische Direktor der A22, Carlo Costa, die Maßnahme. Nach langen Debatten steht nun fest: Der Eiskanal für die olympischen Rennen im Bob, Rodeln und Skeleton soll nun doch in Cortina neu gebaut werden. Alle Details lesen Sie hier.