1. Benommen, bewusstlos, Atemprobleme: 9 Betroffene bei Faschingsfeier in Tramin

Foto: © FF Tramin

2. In einem Waldgebiet bei Rom: Mann von 3 Rottweilern getötet

Foto: © ANSA / US Carabinieri

3. Dreifachmord in Palermo: Mann tötet Frau und Söhne

Foto: © ANSA / Igor Petyx

4. Nazi-Parolen in Bozen: Nie wieder!

Arnold Sorg - Foto: © ÖA / jaidermartina

5. Grandiose Vittozzi: Da ist Italiens erste WM-Medaille

Lisa Vittozzi - Foto: © ANSA / MARTIN DIVISEK

Bei einer Faschingsfeier am Traminer Festplatz ist es am Samstagabend zu einem Vorfall gekommen, dessen Ursache nun die Carabinieri ermitteln: 9 jugendliche Festbesucher klagten kurz vor 23 Uhr über Bewusstseinseintrübungen und eine Reizung der Atemwege, 2 von ihnen hatten gar das Bewusstsein verloren. Insgesamt 6 mussten ins Krankenhaus gebracht werden, 4 von ihnen sind minderjährig. In Manziana nahe Rom ist am Sonntagmorgen ein 50-jähriger Mann von mindestens 3 Rottweilern zu Tode gebissen worden: Die Hunde hatten ihn bei einem Spaziergang im Wald am Stadtrand angegriffen. Ein 54-Jähriger hat in Palermo seine 41-jährige Frau und die beiden Söhne im Alter von 16 und 3 Jahren getötet. Die 17-jährige Tochter konnte fliehen und den Alarm absetzen. Noch sind viele Fragen zu dem Fall offen. Offenbar besteht eine Verbindung zu einer sektenähnlichen Vereinigung. Hier lesen Sie mehr. „Juden werden hier nicht bedient“ und „Sieg Heil“: Diese Nazi-Parolen wurden am Wochenende auf das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäftes unter den Bozner Lauben geschmiert. Der Täter ist inzwischen identifiziert: Es handelt sich um einen Mann mit psychischen Problemen. STOL-Ressortleiter Arnold Sorg kommentiert: „Wenn man auch nur einmal einen Blick in die Geschichtsbücher wirft und weiß, dass während der Nazi-Zeit Millionen von Juden vertrieben und aufs Grausamste ermordet wurden, wird man nie verstehen können, dass eine solche Ideologie immer noch ihre Anhänger findet – und deren Zahl sogar anwächst.“ Hier lesen Sie mehr. Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mesto war für die Azzurri bisher nicht nach Wunsch verlaufen. Doch jetzt ist der Knoten geplatzt.