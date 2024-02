1. 2-Jähriger bei Besuch entrissen: Auf der Flucht passiert der schwere Unfall

Ein Carabinieri-Auto vor dem Krankenhaus in Bruneck: Hier werden der Vater des Buben und sein Begleiter versorgt. - Foto: © wib

2. Steinegg: Müllwagen reißt Balkon von Hausfassade

In Steinegg hat ein Müllwagen einen Balkon von einer Fassade gerissen. - Foto: © FFW

3. Kinder-Egetmann lockt wieder zahlreiche Menschen nach Tramin

4. Leifers: Dachstuhlbrand beim Altebnerhof – Video

Zahlreiche Wehrleute standen im Einsatz.<?ZE?> - Foto: © privat

5. Weltmeisterin! Lisa Vittozzi am Ziel ihrer Träume

Lisa Vittozzi strahlte mit Gold um den Hals. - Foto: © Teyssot / Pierre TEYSSOT

Dem schweren Unfall von Dienstagvormittag auf der Pustertaler Straße soll ein Drama vorausgegangen sein: Die 2 Männer im Mercedes – einer von ihnen der Vater des Kleinen – sollen den 2-Jährigen in Bruneck gegen den Willen der Mutter mitgenommen haben. Sie waren mit ihm unterwegs zur Grenze nach Osttirol. Doch dann kam alles anders. In Steinegg hat sich am Dienstagvormittag ein skurriler Vorfall ereignet: Ein vorbeifahrender Müllwagen hat einen Balkon von einer Hausfassade gerissen. Glücklicherweise kamen keine Personen zu schaden. Am Faschingsdienstag fand in den Gassen von Tramin der bereits zur Tradtion gewordene Kinder-Egetmannumzug statt. STOL mischte sich unter die zahlreichen Besucher und hat Stimmen eingefangen.Beim Altebnerhof in Leifers ist am Dienstag der Dachstuhl in Brand geraten. Diese Lisa Vittozzi ist der Wahnsinn: Die Italienerin hat bei der Biathlon-WM in Nove Mesto den Einzelwettkampf der Damen für sich entschieden und kürte sich damit erstmals zur Weltmeisterin.