1. Sand in Taufers: Frau liegt mehrere Tage tot in Wohnung

Die Frau dürfte schon vor einigen Tagen gestorben sein. - Foto: © shutterstock

2. Innerhofer reist von der WM ab: „Es ist einfach traurig“

Christof Innerhofer darf bei der WM-Abfahrt nicht starten. - Foto: © Pentaphoto

3. 11 Monate Kindergarten? So denken die STOL-Leser | Teil 2

Bis zum 15. Februar können Sie uns noch Ihre Meinung zu diesem Thema schicken: E-Mail an [email protected]

4. Schwarzer Peter oder: Warum nicht immer die Politik schuld ist

Genau das Thema Wohnung zeigt auch, dass es unfair ist, immer der Politik Schuld und Versagen vorzuwerfen. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Finale in Montpellier: Sinner greift nach dem Titel

Jannik Sinner ist top in Form. - Foto: © APA/afp / SYLVAIN THOMAS

Ein tragischer Vorfall hat sich am Samstagvormittag in Sand in Taufers ereignet: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben eine etwa 70-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Laut ersten Informationen dürfte die Tote bereits seit mehreren Tagen dort gelegen haben. Lesen Sie hier mehr dazu. Eigentlich hätte Christof Innerhofer heute das letzte Abfahrtstraining mit Startnummer 23 in Angriff nehmen sollen. Doch noch bevor der erste Athlet aus dem Starthaus ging, hatte der Südtiroler seine Sachen bereits gepackt und den WM-Ort Courchevel verlassen. Mehr lesen Sie hier. Ab dem kommenden Herbst soll das Kindergartenangebot im Trentino auf 11 Monate ausgeweitet werden, einschließlich Nachmittagsverlängerungen. In Südtirol gibt es dieses Angebot nicht. Zeit, das zu ändern? So denken die STOL-Leser darüber. Um den Karren Südtirol voranzubringen, braucht es 2 Zugpferde. Einmal eine Politik, die sich wieder was traut – und Leute, die auf das schauen, was man Gemeinwohl nennt. Ein Kommentar von „Dolomiten“-Chef vom Dienst Martin Lercher. Jannik Sinner steht erstmals in dieser noch jungen Saison im Finale eines ATP-Turniers. Der junge Sextner ist am Samstag dank eines souveränen Auftritts ins Endspiel von Montpellier eingezogen. Hier geht's zum Spielbericht.