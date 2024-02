1. Sprachnachricht von Sinner: Mama und Papa müssen warten

Jannik Sinner ist ein Superstar der Tennis-Szene. - Foto: © AFP / WILLIAM WEST

2. Vorsicht Falle auf der MeBo: Weitere Opfer melden sich

Was den beiden Urlaubern aus Düsseldorf auf der MeBo bei Vilpian passiert ist, nennen Ermittler „Spiegeltrick“. - Foto: © Gemeinde Terlan

3. Ratschings: Einsatz nach Lawinenabgang und Sturz beim Langlaufen

Im Skigebiet Ratschings-Jaufen ist am heutigen Donnerstag eine Lawine außerhalb der Piste (oberhalb der Saxnerhütte) abgegangen. - Foto: © BRD Ratschings-Ridnaun

4.Dieser Südtiroler will zum Song Contest nach Malmö

Diego Federico will zum ESC. - Foto: © Klara Leschanz

5.Miniwallfahrt: Unvergessliche Tage in Rom für über 1000 Ministranten

1300 Minis und Begleitpersonen nahmen an der Miniwallfahrt teil. - Foto: © Katholische Jungschar Südtirols

Mit einem souveränen Erstrundensieg ist Jannik Sinner in das ATP-Turnier von Rotterdam gestartet.Nach seinem Triumph am Mittwochabend stand der Sextner unserem Redakteur Stefan Peer in feinstem Pusterer Dialekt Rede und Antwort. Die Nachricht von den gefährlichen Betrugsversuchen auf der MeBo, von denen wir berichtet haben, hat auch ein Paar aus Düsseldorf erreicht, das berichtet: „Auch uns ist so etwas auf der Schnellstraße passiert, bei der Heimreise von unserem Urlaub in Vilpian im vergangenen Mai.“ Ein junges Paar in einem weißen BMW habe einen Auffahrunfall vorgetäuscht und sich auf diese Weise 200 Euro von den Urlaubern ergaunert. Am heutigen Donnerstag wurde die Bergrettung Ratschings-Ridnaun zeitgleich zu 2 Einsätzen gerufen: Wegen eines Lawinenabganges ohne Verschüttete und weil sich eine deutsche Urlauberin in Ridnaun bei einem Sturz verletzte. Diego Federico strebt auf die größte Bühne Europas: Der Sänger und Musicaldarsteller aus Jenesien kämpft derzeit um die Qualifikation für den „Eurovision Song Contest (ESC)“. Am Freitag bestreitet er das Halbfinale der Vorausscheidung des Zwergstaates San Marino. Unter dem Motto „Auf deinen Spuren“ fand vom 12. bis 15. Februar die Miniwallfahrt der Katholischen Jungschar Südtirols statt. Über 1000 Ministrantinnen und Ministranten und 300 Begleitpersonen nahmen an der Pilgerfahrt nach Rom teil. Die große Reisegruppe entdeckte laut Pressemitteilung der Katholischen Jungschar Südtirols Roms Sehenswürdigkeiten, besuchte Papst Franziskus und erlebte vier unvergessliche Tage in Gemeinschaft.